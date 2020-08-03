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Россия расширит производство стратегически значимых лекарств
Правительство РФ обновит и расширит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России, сообщил глава кабмина Михаил... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:06
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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353
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

Россия расширит производство стратегически значимых лекарств

11:06 03.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере завода. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ обновит и расширит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться на территории России, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Особо хочу отметить решение о производстве лекарств. Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российской Федерации", - сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что за последние 10 лет этот документ ни разу не менялся.
"Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, среди них - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России", - заявил премьер.
Мишустин отметил, что необходимо обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов, подчеркнув, что это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
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