Россия расширит производство стратегически значимых лекарств

"Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, среди них - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Все они будут производиться в России", - заявил премьер.