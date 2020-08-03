Депутат посоветовала США не вмешиваться в дела других стран

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США должны проанализировать собственную внешнюю политику и отказаться от вмешательства в дела других стран, прежде чем голословно обвинять других в "агрессивности", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее в статье для Washington Post советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что санкции США против России не понадобятся, если РФ "воздержится от агрессии за рубежом". Кроме того, политик добавил, что США и РФ могут провести диалог по контртерроризму в ближайшие месяцы.
Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, тезисы О`Брайена из статьи представляют сочетание "самоочевидных утверждений" о выгоде для всего мира от хороших отношений между США и РФ, характерных для Республиканской партии, политических клише о сдерживании "агрессивной России" по примеру Рейгана и ряда конструктивных положений, касающихся международной безопасности.
"Одним из таких конструктивных зерен являются слова помощника Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия международному терроризму. Нужно ясно отдавать себе отчет, что после разгрома боевиков ИГИЛ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке угроза международного терроризма никуда не исчезла. Напротив, на фоне пандемии, сокращения мировой экономики и раскола в глобальных элитах опасность международного терроризма многократно возросла, мир стал более уязвимым, чем прежде", - отметила Панина.
В этом контексте, добавила депутат, сотрудничество между РФ и США на этом направлении важно не только для двусторонней безопасности, но и для безопасности всего мира.
"Что касается обвинений России в "агрессивности", то США должны не голословно обвинять других, но, прежде всего, проанализировать собственную внешнюю политику, отказаться от агрессивного вмешательства в дела других стран. Любой диалог - это всегда "улица с двусторонним движением", - констатировала Панина.
* Запрещенная в России террористическая организация.