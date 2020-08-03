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Депутат посоветовала США не вмешиваться в дела других стран
США должны проанализировать собственную внешнюю политику и отказаться от вмешательства в дела других стран, прежде чем голословно обвинять других в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:04
исламское государство
елена панина
ирак
сирия
сша
безопасность
в мире
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353
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исламское государство, елена панина, ирак, сирия, сша, безопасность, в мире

Депутат посоветовала США не вмешиваться в дела других стран

11:04 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США должны проанализировать собственную внешнюю политику и отказаться от вмешательства в дела других стран, прежде чем голословно обвинять других в "агрессивности", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее в статье для Washington Post советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что санкции США против России не понадобятся, если РФ "воздержится от агрессии за рубежом". Кроме того, политик добавил, что США и РФ могут провести диалог по контртерроризму в ближайшие месяцы.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Вчера, 02:20
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Как отметила Панина в беседе с РИА Новости, тезисы О`Брайена из статьи представляют сочетание "самоочевидных утверждений" о выгоде для всего мира от хороших отношений между США и РФ, характерных для Республиканской партии, политических клише о сдерживании "агрессивной России" по примеру Рейгана и ряда конструктивных положений, касающихся международной безопасности.
"Одним из таких конструктивных зерен являются слова помощника Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия международному терроризму. Нужно ясно отдавать себе отчет, что после разгрома боевиков ИГИЛ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке угроза международного терроризма никуда не исчезла. Напротив, на фоне пандемии, сокращения мировой экономики и раскола в глобальных элитах опасность международного терроризма многократно возросла, мир стал более уязвимым, чем прежде", - отметила Панина.
В этом контексте, добавила депутат, сотрудничество между РФ и США на этом направлении важно не только для двусторонней безопасности, но и для безопасности всего мира.

"Что касается обвинений России в "агрессивности", то США должны не голословно обвинять других, но, прежде всего, проанализировать собственную внешнюю политику, отказаться от агрессивного вмешательства в дела других стран. Любой диалог - это всегда "улица с двусторонним движением", - констатировала Панина.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Вчера, 02:10
США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
* Запрещенная в России террористическая организация.
6194103
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Исламское государствоЕлена ПанинаИракСирияСШАБезопасностьВ мире
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