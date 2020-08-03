Выяснилось, когда можно будет отдохнуть на Кубе

"Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян. Отельерам нужно знать сроки возращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку. Все зависит от разрешения российских властей. Его пока нет", — говорит кубинский дипломат.