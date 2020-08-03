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Выяснилось, когда можно будет отдохнуть на Кубе
Полеты из России на Кубу стартуют 17 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба

Выяснилось, когда можно будет отдохнуть на Кубе

11:03 03.08.2020
1738
© Фото : из личного архива Юрия КуроваРемедиос. Очарование маленьких городов Кубы
Ремедиос. Очарование маленьких городов Кубы
© Фото : из личного архива Юрия Курова
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Полеты из России на Кубу стартуют 17 сентября, сообщает АТОР.
Кубинская сторона надеется, что в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой на курортах страны, чартерные рейсы из России стартуют быстрее регулярных. Цены на билеты начинаются от 30 тысяч в одну сторону.
Власти Кубы подтвердили, что страна открыта для российских путешественников. Речь идет о курортах северных островов: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражений коронавирусом.
Еще для россиян откроется популярный курорт Варадеро.
"Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян. Отельерам нужно знать сроки возращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку. Все зависит от разрешения российских властей. Его пока нет", — говорит кубинский дипломат.
Бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытию, "антивирусные" протоколы по приему и размещению иностранцев в отелях, высокий уровень медицины на Кубе и практически полная победа островного государства над COVID-19 позволяют надеяться, что российские чартеры полетят на карибские курорты раньше регулярных рейсов.
Большая Южноуральская тропа
30 июля, 08:00Туризм
Мировые тропы. Как и где путешествовать по известным пешим маршрутам
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