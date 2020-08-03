https://ria.ru/20200803/1575292607.html
Выяснилось, когда можно будет отдохнуть на Кубе
Полеты из России на Кубу стартуют 17 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:03
2020-08-03T11:03
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
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куба
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Полеты из России на Кубу стартуют 17 сентября, сообщает
АТОР.
Кубинская сторона надеется, что в связи с благоприятной эпидемиологической обстановкой на курортах страны, чартерные рейсы из России стартуют быстрее регулярных. Цены на билеты начинаются от 30 тысяч в одну сторону.
Власти Кубы подтвердили, что страна открыта для российских путешественников. Речь идет о курортах северных островов: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражений коронавирусом.
Еще для россиян откроется популярный курорт Варадеро.
"Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян. Отельерам нужно знать сроки возращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку. Все зависит от разрешения российских властей. Его пока нет", — говорит кубинский дипломат.
Бесплатные ПЦР-тесты туристов по прибытию, "антивирусные" протоколы по приему и размещению иностранцев в отелях, высокий уровень медицины на Кубе и практически полная победа островного государства над COVID-19 позволяют надеяться, что российские чартеры полетят на карибские курорты раньше регулярных рейсов.