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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп прироста в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Еврейской АО (0,2%),... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:56 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп прироста в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Еврейской АО (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зафиксирован в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Смоленской, Липецкой и Кировской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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