В России за сутки 3420 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 3 420 человек после COVID-19, за все время - 653 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 420 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 653 593", - говорится в сообщении.