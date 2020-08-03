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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 3420 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 3 420 человек после COVID-19, за все время - 653 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки 3420 человек вылечились от коронавируса

10:53 03.08.2020 (обновлено: 11:00 03.08.2020)
239
© АГН "Москва"Врач
Врач
© АГН "Москва"
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 3 420 человек после COVID-19, за все время - 653 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 420 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 653 593", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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