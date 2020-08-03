В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19 , умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах — прироста нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. При этом у 1413 человек (26,2 процента) заболевание протекает без симптомов.

Больше всего новых случаев в Москве — 693. Еще 196 инфицированных выявили в Свердловской области, 172 — в Ханты-Мансийском автономном округе, по 160 — в Санкт-Петербурге и Подмосковье, 140 — в Иркутской области.

В Еврейской автономной области за минувшие сутки подтвердили один случай, в Севастополе — два.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 856 264. Скончались за все время 14 207 человек, выздоровели — 653 593.

По последним данным ВОЗ , во всем мире насчитывается 17,6 миллиона инфицированных, 680 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Великобритания.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса , число заразившихся уже превысило 18 миллионов, скончались 688 тысяч человек.