Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200803/1575291924.html
В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200803/1575288321.html
Кому тут эти новости надоели? Ждём искромётных комментов.
10
Заело пластинку.
10
24
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

10:52 03.08.2020 (обновлено: 11:26 03.08.2020)
16830
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах — прироста нет только в Чукотском и Ненецком автономных округах. При этом у 1413 человек (26,2 процента) заболевание протекает без симптомов.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Вчера, 09:42Распространение нового коронавируса
Богатейшие страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Больше всего новых случаев в Москве — 693. Еще 196 инфицированных выявили в Свердловской области, 172 — в Ханты-Мансийском автономном округе, по 160 — в Санкт-Петербурге и Подмосковье, 140 — в Иркутской области.
В Еврейской автономной области за минувшие сутки подтвердили один случай, в Севастополе — два.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 856 264. Скончались за все время 14 207 человек, выздоровели — 653 593.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 17,6 миллиона инфицированных, 680 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Великобритания.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся уже превысило 18 миллионов, скончались 688 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1273291039
Обсудить 24
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Кому тут эти новости надоели? Ждём искромётных комментов.
3 августа, 11:05
aaihal21
510013
Заело пластинку.
3 августа, 11:27
ААнтивирус
700012
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В России выявили 5462 новых случая коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Пассажирский самолет в небе
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
Польша выписала "Газпрому" максимальный штраф за "Северный поток — 2"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Богатейшие страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Граница России и Абхазии
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
"Неожиданно высокая доля переболевших". Ученые об иммунитете к COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния