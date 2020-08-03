Попкорн с антисептиком: кинотеатры после карантина

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Москве 1 августа.
Новый этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Москве 1 августа.
Одним из самых долгожданных событий стало возобновление работы кинотеатров.
Одним из самых долгожданных событий стало возобновление работы кинотеатров.
Пока что открылись залы не более чем на три тысячи мест и с условием заполнения их не более чем на 50 процентов.
Пока что открылись залы не более чем на три тысячи мест и с условием заполнения их не более чем на 50 процентов.
В кинотеатрах действуют строгие меры санитарной безопасности.
В кинотеатрах действуют строгие меры санитарной безопасности.
Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Приходить на сеанс нужно за 15 минут, чтобы избежать очередей.
Приходить на сеанс нужно за 15 минут, чтобы избежать очередей.
Покупать попкорн лучше через автоматы.
Автоматы по продаже билетов дезинфицируют после каждого пользователя.
Автоматы по продаже билетов дезинфицируют после каждого пользователя.
При рассадке в зале обеспечена дистанция.
У входа в кинотеатр зрителям меряют температуру, а билеты проверяют бесконтактным способом.
У входа в кинотеатр зрителям меряют температуру, а билеты проверяют бесконтактным способом.
Столичные кинотеатры были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.
Столичные кинотеатры были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.
В начале июля мэр Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров.
В начале июля мэр Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров.
Зрители в Летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж".