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Попкорн с антисептиком: кинотеатры после карантина
После долгого перерыва московские кинотеатры открыли двери для зрителей, однако сеансы пока отличаются от привычных. Первые зрители посткарантинных премьер — в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:25
коронавирус в россии
каро фильм октябрь
москва
фото
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, каро фильм октябрь, москва, фото, фото

Попкорн с антисептиком: кинотеатры после карантина

15:25 03.08.2020 (обновлено: 17:25 03.08.2020)
442
После долгого перерыва московские кинотеатры открыли двери для зрителей, однако сеансы пока отличаются от привычных. Первые зрители посткарантинных премьер — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Москве 1 августа.

Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
1 из 13

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Москве 1 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одним из самых долгожданных событий стало возобновление работы кинотеатров.

Сотрудница в фойе кинотеатра Каро 11 Октябрь в Москве
2 из 13

Одним из самых долгожданных событий стало возобновление работы кинотеатров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пока что открылись залы не более чем на три тысячи мест и с условием заполнения их не более чем на 50 процентов.

Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
3 из 13

Пока что открылись залы не более чем на три тысячи мест и с условием заполнения их не более чем на 50 процентов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В кинотеатрах действуют строгие меры санитарной безопасности.

Зритель покупает билет в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
4 из 13

В кинотеатрах действуют строгие меры санитарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Зритель в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
5 из 13

Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Приходить на сеанс нужно за 15 минут, чтобы избежать очередей.

Зрители на входе в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
6 из 13

Приходить на сеанс нужно за 15 минут, чтобы избежать очередей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Покупать попкорн лучше через автоматы.

Автомат по продаже попкорна в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
7 из 13

Покупать попкорн лучше через автоматы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автоматы по продаже билетов дезинфицируют после каждого пользователя.

Сотрудник кинотеатра дезинфицирует автомат по продаже билетов перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
8 из 13

Автоматы по продаже билетов дезинфицируют после каждого пользователя.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При рассадке в зале обеспечена дистанция.

Зрительница в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
9 из 13

При рассадке в зале обеспечена дистанция.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

У входа в кинотеатр зрителям меряют температуру, а билеты проверяют бесконтактным способом.

Зрители надевают защитные маски на входе в кинотеатр Каро 11 Октябрь в Москве
10 из 13

У входа в кинотеатр зрителям меряют температуру, а билеты проверяют бесконтактным способом.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Столичные кинотеатры были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Зрители в Летнем кинотеатре в саду Эрмитаж в Москве
11 из 13

Столичные кинотеатры были закрыты с середины марта из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В начале июля мэр Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров.

В Москве возобновили работу кинотеатры
12 из 13

В начале июля мэр Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрители в Летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж".

Зрители в Летнем кинотеатре в саду Эрмитаж в Москве
13 из 13

Зрители в Летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж".

© РИА Новости / Максим Блинов
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