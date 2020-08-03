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В Минске заявили об отсутствии запросов от Киева по задержанным россиянам
Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от украинских коллег каких-либо ходатайств по поводу задержанных на территории республики россиян, сообщили РИА... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:06
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
киев
украина
задержание россиян в белоруссии
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575262310.html
https://ria.ru/20200731/1575243080.html
Когда уже гарант перестанет жить советскими воспоминаниями о братских народах? Нет у России никаких братских народов за её пределами. Бывают попутчики в разные исторические моменты. В основном нахлебники, которых пока кормишь, они говорят приятные слова, перестаёшь кормить, начинают хамить. Пример с Украиной и Белоруссией, показательный. В Белоруссии уже выросло не одно поколение, не живших в СССР, для них Россия в лучшем случае просто сосед. Там уже американцы промывают активно мозги молодежи. Там так же как на Украине создаются военизированные организации, против России. Лукашенко управляемый политик и не из Москвы. Всё сбережения его самого и родни, на Западе а не в России.
16
У них может быть всё что угодно. Речь о другом. Они под надуманным предлогом арестовывают граждан союзной страны и сливают эту информацию в Киев. Это предательство. А что ими двигало, не имеет значение.
16
12
белоруссия
киев
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148975_83:0:839:425_1400x0_80_0_0_aaf902d8bb4dd74c87bd7e9332d28bac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, киев, украина, задержание россиян в белоруссии, в мире

В Минске заявили об отсутствии запросов от Киева по задержанным россиянам

10:35 03.08.2020 (обновлено: 11:06 03.08.2020)
1611
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии пока не получала от украинских коллег каких-либо ходатайств по поводу задержанных на территории республики россиян, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Каких-либо ходатайств в отношении задержанных на территории Беларуси сотрудников ЧВК "Вагнер" пока к нам не поступало", - сказал представитель пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 августа, 20:06
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявил, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике назначены на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
31 июля, 22:59
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными россиянами
41210238
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Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияКиевУкраинаЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Когда уже гарант перестанет жить советскими воспоминаниями о братских народах? Нет у России никаких братских народов за её пределами. Бывают попутчики в разные исторические моменты. В основном нахлебники, которых пока кормишь, они говорят приятные слова, перестаёшь кормить, начинают хамить. Пример с Украиной и Белоруссией, показательный. В Белоруссии уже выросло не одно поколение, не живших в СССР, для них Россия в лучшем случае просто сосед. Там уже американцы промывают активно мозги молодежи. Там так же как на Украине создаются военизированные организации, против России. Лукашенко управляемый политик и не из Москвы. Всё сбережения его самого и родни, на Западе а не в России.
3 августа, 10:51
Арсений Новиков
1301011
У них может быть всё что угодно. Речь о другом. Они под надуманным предлогом арестовывают граждан союзной страны и сливают эту информацию в Киев. Это предательство. А что ими двигало, не имеет значение.
3 августа, 10:54
Егор Панкратов
1600000
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