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Первый греческий подводный музей открылся возле острова Алонисос
Первый греческий подводный музей открылся возле острова Алонисос на западе Эгейского моря на месте, где в 425 году до нашей эры затонул корабль, перевозивший... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:16
2020-08-03T15:16
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туризм, эгейское море, новости - туризм, греция
АФИНЫ, 3 авг — РИА Новости. Первый греческий подводный музей открылся возле острова Алонисос на западе Эгейского моря на месте, где в 425 году до нашей эры затонул корабль, перевозивший тысячи винных амфор, сообщило министерство культуры страны.
С 3 августа до октября музей станет доступен для дайверов, в последствии он будет работать постоянно, заявила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони накануне на церемонии открытия.
"Это первый подводный археологический памятник в Греции, который будет доступным для общественности", — сказала она.
По ее словам, любительский дайвинг становится все более популярным видом отдыха во всем мире, число сертифицированных на международном уровне аквалангистов увеличивается, а оборот индустрии подводного плавания в Европе в настоящее время составляет миллиарды евро.
Подводный музей находится на западной стороне острова Перистера, к востоку от Алонисоса, в древности носившего название Икос. Согласно исследованию управления морских древностей, большой торговый корабль, вероятно, афинский, затонул примерно в 425 году до нашей эры, с 3500 винных амфор. Его нашел в 1985 году местный рыбак.
Дайверы смогут нырять с планшетом, на котором содержится информационный материал об археологических находках.
Для тех, кто не может погрузиться, пять подводных камер транслируют изображение 24 часа в сутки на сайте музея.
Возле Алонисоса планируется открыть еще четыре подводных музея на местах кораблекрушений.