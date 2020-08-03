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Работы по замене асфальта стартовали на Тверской улице в Москве
Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:24
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва

Работы по замене асфальта стартовали на Тверской улице в Москве

10:24 03.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУкладка асфальта на Тверской улице
Укладка асфальта на Тверской улице
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Укладка асфальта на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Стартовали работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра полностью перекрыто для автомобилей", - говорится в сообщении.
В комплексе призвали водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений.
"При проведении ремонтных работ на Тверской улице, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части. Технология укладки "единым ковром" позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения, ремонт такого объема дорожного покрытия без ее применения продлился бы более недели", - отмечается в сообщении.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
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Уточняется, что она позволила уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
"Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 24.00 мск 4 августа", - дополняется в сообщении.
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