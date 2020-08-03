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В Париже началась реставрация органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари
В этот понедельник, в Париже начались работы по очистке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавшего от пожара... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:33
2020-08-03T10:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости.
В этот понедельник, в Париже начались работы по очистке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавшего от пожара более года назад, сообщает
радиостанция Europe 1.
"Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что орган был "голосом собора с 1733 года". Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Но, как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. Возможными причинами пожара считают непотушенную сигарету или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию может уйти от десяти до 15 лет.