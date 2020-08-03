Свердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Согласно документу, годовой доход депутата составил 0,04 рубля. В декларации указано, что в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метра. Также у Гаффнера есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 "квадратов".