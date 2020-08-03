Свердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Свердловский депутат Илья Гаффнер, который прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год четыре копейки, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального парламента.
Согласно документу, годовой доход депутата составил 0,04 рубля. В декларации указано, что в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метра. Также у Гаффнера есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 "квадратов".
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что, если россиянам не хватает денег, надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.
В феврале 2016 года суд по заявлению Россельхозбанка начал реструктуризацию долгов Гаффнера. За время процедуры банкротства к депутату были заявлены требования РСХБ и Сбербанка на 169 миллионов рублей. В мае 2019 года арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, а в феврале 2020 года — Верховный суд России.