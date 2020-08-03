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Свердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер, который прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год четыре... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:41
илья гаффнер
сбербанк россии
единая россия
россельхозбанк
экономика
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Любая уважающая себя партия уже бы выкинула его из своих рядов, после подобного. А правительство бы уволило. Его декларация - это просто плевок в лицо народу. Доход 4 копейки на государственной должности, где ему просто платят по 100-200 тысяч рублей за то, что он штаны просиживает.
99
Т.е., он год не оплачивал свою квартиру, а жрал с помойки? Класс!
93
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илья гаффнер, сбербанк россии, единая россия, россельхозбанк, экономика

Свердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

10:05 03.08.2020 (обновлено: 12:41 03.08.2020)
28049
© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиДепутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Свердловский депутат Илья Гаффнер, который прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год четыре копейки, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального парламента.
Согласно документу, годовой доход депутата составил 0,04 рубля. В декларации указано, что в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метра. Также у Гаффнера есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 "квадратов".
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что, если россиянам не хватает денег, надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.
В феврале 2016 года суд по заявлению Россельхозбанка начал реструктуризацию долгов Гаффнера. За время процедуры банкротства к депутату были заявлены требования РСХБ и Сбербанка на 169 миллионов рублей. В мае 2019 года арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, а в феврале 2020 года — Верховный суд России.
Андрей Козенко
17 июля, 20:11
В декларациях о доходах и имуществе депутата Козенко выявили неточности
169911318446
Обсудить 27
Илья ГаффнерСбербанк РоссииЕдиная РоссияРоссельхозбанкЭкономика
Популярные комментарии
Любая уважающая себя партия уже бы выкинула его из своих рядов, после подобного. А правительство бы уволило. Его декларация - это просто плевок в лицо народу. Доход 4 копейки на государственной должности, где ему просто платят по 100-200 тысяч рублей за то, что он штаны просиживает.
3 августа, 11:20
Константин Е
9600102
Т.е., он год не оплачивал свою квартиру, а жрал с помойки? Класс!
3 августа, 10:11
Каменчу тут
75171000
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