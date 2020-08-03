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В Челябинске врачи спасли новорожденного ребенка со сместившимся желудком
Неонатальные хирурги челябинской областной детской клинической больницы одними из первых в России провели уникальную операцию родившейся девочке с весом 600... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:04
здоровье - общество
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челябинская область
общество
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здоровье - общество, челябинск, челябинская область, общество

В Челябинске врачи спасли новорожденного ребенка со сместившимся желудком

10:04 03.08.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хирурги проводят операцию. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Неонатальные хирурги челябинской областной детской клинической больницы одними из первых в России провели уникальную операцию родившейся девочке с весом 600 граммов, у которой желудок, кишечник и селезенка были смещены в грудную клетку, сообщила в понедельник пресс-служба детской больницы.
По данным пресс-службы, недоношенная девочка появилась на сроке 28 недель с весом 600 граммов, сразу после рождения у нее выявили редкую патологию – диафрагмальная грыжа слева. Малышку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение челябинской областной детской клинической больницы.
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Диафрагмальная грыжа у новорожденных представляет собой перемещение расположенных в брюшной полости органов в грудную клетку вследствие наличия в диафрагме врожденного дефекта. Желудок, кишечник и селезенка были смещены в грудную клетку.
"Еще ни разу не приходилось оперировать подобный порок у недоношенных с такой критически низкой массой тела. Взвесив все риски и возможные осложнения, медики приняли решение прооперировать малышку и спасли ей жизнь", - говорится в сообщении.
Оперировать неонатальным хирургам Павлу Бабошко и Виктору Базалию пришлось прямо в палате реанимации, поскольку вес и состояние крохи не давали возможности даже перевести ее в операционную. "Мы впервые оперировали диафрагмальную грыжу у младенца с такой экстремально низкой массой тела. Такому маленькому пациенту все сложно делать, все манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень, как маленькая ягода малина – ее тронешь, и она развалится. Я на практике даже не слышал об операциях диафрагмальной грыжи на таком крошечном весе", – цитирует пресс-служба слова Бабошко.
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Данное заболевание встречается довольно редко – приблизительно в одном случае из 2000-4000, но именно у новорожденных считается особо опасным, уточняется в сообщении. Если вовремя сделать операцию, то в 80% случаев жизни ребенка ничего угрожать не будет, без операции ребенок умрет, поясняется в сообщении.
Также пресс-служба поясняет, что в России нет описания случаев выживания детей с таким весом и с такой патологией в послеоперационном периоде.
С операции прошло уже полтора месяца, малышка чувствует себя хорошо, уже удвоила вес от рождения, добавляется в сообщении.
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Здоровье - ОбществоЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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