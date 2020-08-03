В Челябинске врачи спасли новорожденного ребенка со сместившимся желудком

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Неонатальные хирурги Неонатальные хирурги челябинской областной детской клинической больницы одними из первых в России провели уникальную операцию родившейся девочке с весом 600 граммов, у которой желудок, кишечник и селезенка были смещены в грудную клетку, сообщила в понедельник пресс-служба детской больницы.

По данным пресс-службы, недоношенная девочка появилась на сроке 28 недель с весом 600 граммов, сразу после рождения у нее выявили редкую патологию – диафрагмальная грыжа слева. Малышку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение челябинской областной детской клинической больницы.

Диафрагмальная грыжа у новорожденных представляет собой перемещение расположенных в брюшной полости органов в грудную клетку вследствие наличия в диафрагме врожденного дефекта. Желудок, кишечник и селезенка были смещены в грудную клетку.

"Еще ни разу не приходилось оперировать подобный порок у недоношенных с такой критически низкой массой тела. Взвесив все риски и возможные осложнения, медики приняли решение прооперировать малышку и спасли ей жизнь", - говорится в сообщении.

Оперировать неонатальным хирургам Павлу Бабошко и Виктору Базалию пришлось прямо в палате реанимации, поскольку вес и состояние крохи не давали возможности даже перевести ее в операционную. "Мы впервые оперировали диафрагмальную грыжу у младенца с такой экстремально низкой массой тела. Такому маленькому пациенту все сложно делать, все манипуляции только пинцетами, руками вообще ничего невозможно коснуться. Печень, как маленькая ягода малина – ее тронешь, и она развалится. Я на практике даже не слышал об операциях диафрагмальной грыжи на таком крошечном весе", – цитирует пресс-служба слова Бабошко.

Данное заболевание встречается довольно редко – приблизительно в одном случае из 2000-4000, но именно у новорожденных считается особо опасным, уточняется в сообщении. Если вовремя сделать операцию, то в 80% случаев жизни ребенка ничего угрожать не будет, без операции ребенок умрет, поясняется в сообщении.

Также пресс-служба поясняет, что в России нет описания случаев выживания детей с таким весом и с такой патологией в послеоперационном периоде.