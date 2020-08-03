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Эксперт рассказал, как защитить свой дом от кражи во время отпуска
Защитить свой дом от "домушников" в период отпуска можно, попросив соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик, не публикуя в соцсетях... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:34
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1400x0_80_0_0_4bbdb57591f02ddaacdd3d32437ba87a.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
туризм, новости - туризм, общество

Эксперт рассказал, как защитить свой дом от кражи во время отпуска

09:56 03.08.2020 (обновлено: 10:34 03.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защитить свой дом от "домушников" в период отпуска можно, попросив соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик, не публикуя в соцсетях информацию об отдыхе и поездках и установив охранное оборудование, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.
По его словам, традиционный сезон у "домушников" – май и август, почти 20% всех выездов за год приходится именно на эти два месяца. Ежемесячный прирост тревожных вызовов в каждый такой месяц составляет от 3 до 7%. По данным опроса компании, 62% россиян сталкивались с квартирными кражами, 79% - думают, что их жилище могут ограбить, для 5% это и вовсе является настоящей фобией. "Специалисты Delta прогнозируют, что в этом году количество квартирных краж и их попыток в августе может увеличиться еще на 5-7%", - отметил эксперт.
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"Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому крайне важно устанавливать решетки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В старом жилом фонде с газовыми коммуникациями также рискуют владельцы квартир, расположенных на вторых этажах: газовые трубы позволяют грабителям с легкостью пробраться выше первого этажа", - сообщил Цыбаков. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в домах, где большой объем жилья сдается в аренду и часто меняются жильцы.
"У грабителей существует несколько способов распознать, что хозяева действительно отсутствуют долгое время. И все эти методы достаточно старые и известны большинству мирных граждан. Первое – по заполненному почтовому ящику. Второе, если в окнах вечерами не зажигается свет на протяжении нескольких дней. Третье – рекламные листовки, воткнутые в щель входной двери или надетые на ручку, которые не снимают на протяжении длительного времени", - предупредил он. Некоторые грабители прозванивают городские номера, оставляют пепел от сигареты на коврике или кладут спичку между дверной коробкой и дверью, а также проверяют соцсети потенциальной "жертвы".
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"Существует несколько "народных" способов, как можно обезопасить свое жилье и имущество. Попросите соседей, родственников, друзей, которым вы доверяете, периодически заходить в квартиру – полить цветы, включить свет, открыть окна на проветривание. Их же можно попросить опустошать почтовый ящик. Можно воспользоваться различными системами умного дома, например, умные выключатели, которые позволяют настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие в квартире или же имитатор телевизора", - советует эксперт.
Не стоит также оставлять у двери коробки из-под новой дорогостоящей техники, публиковать в соцсетях информацию об отпуске, а жителям первых этажей необходимо установить решетки на окнах. Помимо этого он рекомендует прятать ценности и другие дорогостоящие предметы в неочевидные места, чтобы в случае, если кража все-таки произойдет – минимизировать потери. "Даже имитация сигнализации (диод или красная лампочка) способна отпугнуть воров. Но если злоумышленники точно знают, что хозяева находятся в отъезде и нет сигнализации – попытка взлома все равно состоится, так как можно не торопиться. И все же самый действенный способ защиты – это установка охранного комплекса", - добавил он.
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