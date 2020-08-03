Эксперт рассказал, как защитить свой дом от кражи во время отпуска

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Защитить свой дом от "домушников" в период отпуска можно, попросив соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик, не публикуя в соцсетях информацию об отдыхе и поездках и установив охранное оборудование, рассказал Защитить свой дом от "домушников" в период отпуска можно, попросив соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик, не публикуя в соцсетях информацию об отдыхе и поездках и установив охранное оборудование, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.

По его словам, традиционный сезон у "домушников" – май и август, почти 20% всех выездов за год приходится именно на эти два месяца. Ежемесячный прирост тревожных вызовов в каждый такой месяц составляет от 3 до 7%. По данным опроса компании, 62% россиян сталкивались с квартирными кражами, 79% - думают, что их жилище могут ограбить, для 5% это и вовсе является настоящей фобией. "Специалисты Delta прогнозируют, что в этом году количество квартирных краж и их попыток в августе может увеличиться еще на 5-7%", - отметил эксперт.

"Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому крайне важно устанавливать решетки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В старом жилом фонде с газовыми коммуникациями также рискуют владельцы квартир, расположенных на вторых этажах: газовые трубы позволяют грабителям с легкостью пробраться выше первого этажа", - сообщил Цыбаков. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в домах, где большой объем жилья сдается в аренду и часто меняются жильцы.

"У грабителей существует несколько способов распознать, что хозяева действительно отсутствуют долгое время. И все эти методы достаточно старые и известны большинству мирных граждан. Первое – по заполненному почтовому ящику. Второе, если в окнах вечерами не зажигается свет на протяжении нескольких дней. Третье – рекламные листовки, воткнутые в щель входной двери или надетые на ручку, которые не снимают на протяжении длительного времени", - предупредил он. Некоторые грабители прозванивают городские номера, оставляют пепел от сигареты на коврике или кладут спичку между дверной коробкой и дверью, а также проверяют соцсети потенциальной "жертвы".

"Существует несколько "народных" способов, как можно обезопасить свое жилье и имущество. Попросите соседей, родственников, друзей, которым вы доверяете, периодически заходить в квартиру – полить цветы, включить свет, открыть окна на проветривание. Их же можно попросить опустошать почтовый ящик. Можно воспользоваться различными системами умного дома, например, умные выключатели, которые позволяют настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие в квартире или же имитатор телевизора", - советует эксперт.