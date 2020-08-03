https://ria.ru/20200803/1575288321.html
Богатейшие страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, которую еще не создали. Об этом сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:42
2020-08-03T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575279092.html
https://ria.ru/20200321/1568925173.html
Von Stirliz
Но зато не забывают заранее об.ть нашу вакцину. Это у них называется свободный рынок,честная конкуренция... Когда-то считалось, что можно расхваливать своё, но категорически недопустимо ругать чужой товар. Ну, нам больше достанется...
42
Von Stirliz
Эх, Вася... Ну и не коли себе, кто заставляет? Езжай в Америку.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье, в мире
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса
, которую еще не создали. Об этом сообщает Bloomberg
со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.
Так, США и Великобритания подписали соглашение с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — с Pfizer. Евросоюз также "агрессивно настроен" на закупки, отмечает агентство, однако не уточняет, с кем европейские страны заключили договор.
Таким образом, несмотря на то что эффективность вакцин от нового типа вируса еще не доказана, значительное их число уже зарезервировано богатыми странами и, скорее всего, число сделок будет только расти. Аналитики отмечают, что на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить и бедные государства окажутся "последними в очереди".
Похожая ситуация была в 2009 году, когда богатые страны монополизировали поставки вакцины от свиного гриппа.
Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.