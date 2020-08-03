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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 29 миллионов тестов на коронавирус
Более 29 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 252 тысячи РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 29 миллионов тестов на коронавирус

09:37 03.08.2020 (обновлено: 10:39 03.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на COVID-19
Тестирование россиян на COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Более 29 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 252 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В России проведено более 29 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 252 403 человека", — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 236 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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