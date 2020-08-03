ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.
"Изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия", — отмечает ФСБ.