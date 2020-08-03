ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах

Разоблачены 22 подпольные мастерские, где оружие модернизировалось и переделывалось в боевое. Они были "оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ (числовым программным управлением для автоматизации. — Прим. ред.)".