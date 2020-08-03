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ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах
ФСБ провела в 12 регионах России масштабную спецоперацию против подпольных торговцев оружием, в ходе которой изъяла 179 стволов и специальное оборудование, в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Захват подпольной сети торговли оружием. Съемка ФСБ РФ
ФСБ накрыла подпольную сеть торговли оружием по всей стране от Москвы и Кавказа до Сибири и Приамурья
2020-08-03T09:33
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах

09:33 03.08.2020 (обновлено: 11:52 03.08.2020)
4136
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ФСБ провела в 12 регионах России масштабную спецоперацию против подпольных торговцев оружием, в ходе которой изъяла 179 стволов и специальное оборудование, в том числе 3D-принтеры, сообщает спецслужба в понедельник.
"ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", — говорится в релизе.
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
1 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
2 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
3 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
4 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
5 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия
6 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ
7 из 7

Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
1 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
2 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
3 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
4 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
5 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
6 из 7

Оружие, изъятое при задержании членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
7 из 7

Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Операция прошла в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Ростовской областях, а также в Кемеровской области.

"Изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия", — отмечает ФСБ.

Разоблачены 22 подпольные мастерские, где оружие модернизировалось и переделывалось в боевое. Они были "оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ (числовым программным управлением для автоматизации. — Прим. ред.)".
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников
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ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
85150223116
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
3 августа, 09:37
Егор Панкратов
204000035
Красавцы! Так держать!
3 августа, 09:40
Арсений Новиков
161100030
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