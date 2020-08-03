https://ria.ru/20200803/1575287961.html
В Челябинске проверят информацию о привязанных к деревьям животных
Прокуратура проверит информацию о якобы жестоком обращении с животными в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:30
2020-08-03T09:30
челябинск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://ria.ru/20200729/1575118894.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1400x0_80_0_0_32354e25af8ccb17f8b317efcd0993ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_62:0:1438:1376_1400x0_80_0_0_43cb94e0eb9a8428138b6734bff2bcd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, происшествия