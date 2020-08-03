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В Челябинске проверят информацию о привязанных к деревьям животных
Прокуратура проверит информацию о якобы жестоком обращении с животными в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:30
челябинск
челябинская область
происшествия
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челябинск, челябинская область, происшествия

В Челябинске проверят информацию о привязанных к деревьям животных

09:30 03.08.2020
836
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о якобы жестоком обращении с животными в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре прокуратуры региона.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, опубликовано видео из парка города, на котором видны привязанные к деревьям несколько животных – лисица, енотовидные животные. Посетители могут их погладить. Пользователи страницы соцсети считают, что это издевательство над животными.
"По поручению прокуратуры Челябинской области прокуратура Центрального района Челябинска проведет проверку в связи с сообщениями о якобы жестоком обращении с животными", - сказала собеседница агентства.
По итогам проверку будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-центре.
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ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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