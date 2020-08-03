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"Страхи/Ошибки": как себя вести с токсичными родственниками
Мама без стука заходит в комнату в интимный момент, дядя капает на мозг темой замужества, брат несколько лет не общается с братом из-за завещания ещё не умершей бабушки, семейное застолье превращается в злую пикировку. Какие внутренние конфликты скрываются за так называемой токсичностью родственников? А может, они просто так выражают свою любовь?
2020-08-03T12:00
2020-08-03T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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"Страхи/Ошибки": как себя вести с токсичными родственниками
Мама без стука заходит в комнату в интимный момент, дядя капает на мозг темой замужества, брат несколько лет не общается с братом из-за завещания ещё не умершей бабушки, семейное застолье превращается в злую пикировку. Какие внутренние конфликты скрываются за так называемой токсичностью родственников? А может, они просто так выражают свою любовь?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575287858_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_863fc0f1e54cb061fc828cc9fcfa2966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Страхи/Ошибки": как себя вести с токсичными родственниками
Мама без стука заходит в комнату в интимный момент, дядя капает на мозг темой замужества, брат несколько лет не общается с братом из-за завещания ещё не умершей бабушки, семейное застолье превращается в злую пикировку. Какие внутренние конфликты скрываются за так называемой токсичностью родственников? А может, они просто так выражают свою любовь?
Они критикуют нас за всё, что бы мы ни сделали, не уважают личное пространство и не видят никаких личных границ, а после разговоров с ними невольно начинаешь сомневаться в себе: всё ли делаю правильно? Может, я плохой человек? Как вести себя с токсичными родственниками?
Вместе с психологом и гештальт-терапевтом Марией Бразговской
и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, стыдно ли отправить досаждающую мать в дом престарелых, и почему в токсичных отношениях нужно начинать с себя.
0:50 Токсичные родственники — это какие?
3:00 Может, это мы токсичные, а не они?
4:30 Бежать, менять их, меняться. Что делать с токсичными пожилыми?
10:10 "Замаскированный крик о чем-то": почему они так поступают?
11:50 Дееспособные и недееспособные родственники
15:15 Почему мама высказывает за мужа, внешность и фигуру
19:10 Почему страшно разорвать токсичные отношения
20:55 Личные отношения и бизнес: как пользоваться токсичными родственниками?
21:50 Уважительно, но конкретно. Как вести себя с токсичными родственниками
24:29 Почему стоит начать с себя
26:10 Плохие отношения с братьями и сестрами — всегда из детства?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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