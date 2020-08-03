Мама без стука заходит в комнату в интимный момент, дядя капает на мозг темой замужества, брат несколько лет не общается с братом из-за завещания ещё не умершей бабушки, семейное застолье превращается в злую пикировку. Какие внутренние конфликты скрываются за так называемой токсичностью родственников? А может, они просто так выражают свою любовь?

"Страхи/Ошибки": как себя вести с токсичными родственниками

Они критикуют нас за всё, что бы мы ни сделали, не уважают личное пространство и не видят никаких личных границ, а после разговоров с ними невольно начинаешь сомневаться в себе: всё ли делаю правильно? Может, я плохой человек? Как вести себя с токсичными родственниками?

Марией Бразговской и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, стыдно ли отправить досаждающую мать в дом престарелых, и почему в токсичных отношениях нужно начинать с себя. Вместе с психологом и гештальт-терапевтоми врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, стыдно ли отправить досаждающую мать в дом престарелых, и почему в токсичных отношениях нужно начинать с себя.

0:50 Токсичные родственники — это какие?

3:00 Может, это мы токсичные, а не они?

4:30 Бежать, менять их, меняться. Что делать с токсичными пожилыми?

10:10 "Замаскированный крик о чем-то": почему они так поступают?

11:50 Дееспособные и недееспособные родственники

15:15 Почему мама высказывает за мужа, внешность и фигуру

19:10 Почему страшно разорвать токсичные отношения

20:55 Личные отношения и бизнес: как пользоваться токсичными родственниками?

21:50 Уважительно, но конкретно. Как вести себя с токсичными родственниками

24:29 Почему стоит начать с себя

26:10 Плохие отношения с братьями и сестрами — всегда из детства?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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