Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" в размере 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2", говорится в сообщении ведомства.
"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", — приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны.
Поясняется, что расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток — 2" без необходимого на то согласия председателя UOKiK. "Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпром" из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — говорится в релизе.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"