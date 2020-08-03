Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575287563.html
Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"
Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" в размере 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2",... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:02
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701006_0:118:3067:1843_1400x0_80_0_0_a407a9635be695111dfdc024113da7a4.jpg
https://ria.ru/20200704/1573812410.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Поляки от злости и зависти как и украинцы, перестают понимать реальность...
276
В ответ Газпром послал поляков в длительное эротическое путешествие по известному конечному адресу )))
262
106
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701006_0:118:3067:1843_1400x0_80_0_0_a407a9635be695111dfdc024113da7a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701006_200:0:2929:2047_1400x0_80_0_0_9b765234b57b0e2e3f8def657b48f87b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701006_541:0:2588:2047_1400x0_80_0_0_8dc53585a09f754f5c3d310816c727be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, газпром, польша, экономика

Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"

09:18 03.08.2020 (обновлено: 11:02 03.08.2020)
53643
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на "Газпром" в размере 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2", говорится в сообщении ведомства.
"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионов евро", — приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны.
Компрессорная станция Минская
4 июля, 08:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
Поясняется, что расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток — 2" без необходимого на то согласия председателя UOKiK. "Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпром" из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", — говорится в релизе.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
5025293213196373
Обсудить 106
Северный поток — 2ГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Поляки от злости и зависти как и украинцы, перестают понимать реальность...
3 августа, 09:20
Егор Панкратов
238401132
В ответ Газпром послал поляков в длительное эротическое путешествие по известному конечному адресу )))
3 августа, 09:20
Борис Андреев
2073231118
Рекомендуем
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Пассажирский самолет в небе
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В России выявили 5462 новых случая коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
https://dc.ria.ru/dc/mtigo/2020/rating-industries-by-wages-2020/
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Турбаза Глобус
Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Богатейшие страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния