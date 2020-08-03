https://ria.ru/20200803/1575287026.html
При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:02
2020-08-03T09:04
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1400x0_80_0_0_cef8faabe700df0a5d4d1d8853fa1f8d.jpg
https://ria.ru/20200131/1564103536.html
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:483:2782:2048_1400x0_80_0_0_cef8faabe700df0a5d4d1d8853fa1f8d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6a877c13d88906dcf04c374f96c2c4cc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960048_337:0:2385:2048_1400x0_80_0_0_eae6b7603005d209d7dab0f33b398904.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильск, происшествия