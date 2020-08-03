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При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:04
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При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек

09:02 03.08.2020 (обновлено: 09:04 03.08.2020)
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"Норильск. Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв.м. Ранг пожара 1 БИС. На технологический процесс ТЭЦ не повлияло. В результате пожара погиб 1 человек (взрослый)", - сообщила представитель пресс-службы главка.
Пожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
31 января, 13:20
Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах
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