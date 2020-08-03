Ъ: Минфин хочет пересмотреть налог на допдоход в нефтянке

Как отмечает издание, первая часть изменений, которые предлагает Минфин, ухудшает условия НДД для всех групп месторождений - это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков до 7% с 16,3% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Вторая часть изменений - это ухудшение условий именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.