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Ъ: Минфин хочет пересмотреть налог на допдоход в нефтянке
Минфин России разработал поправки о пересмотре параметров налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, собираясь вернуть за три года около 200... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:54
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Ъ: Минфин хочет пересмотреть налог на допдоход в нефтянке

08:54 03.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочие на мобильной буровой установке
Рабочие на мобильной буровой установке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Рабочие на мобильной буровой установке. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минфин России разработал поправки о пересмотре параметров налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, собираясь вернуть за три года около 200 миллиардов рублей выпавшего дохода, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, законопроект был внесен в правительство 29 июля. В министерстве газете эту информацию подтвердили, а в Минэнерго отметили, что уже направили свою позицию. Параллельно законопроект проходит оценку регулирующего воздействия. "Разработанные Минфином поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 миллиардов рублей", - пишет издание.
Добыча нефти в России
12 октября 2019, 10:25
Эксперт рассказал, почему НДД лучше текущих льгот для нефтяников
Режим НДД заработал с 2019 года для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья - зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая - новые месторождения этого же региона. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата - с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД - 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин.
В июне замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер заявил, что введение НДД в России в рамках эксперимента в нефтяной отрасли для ряда месторождений лишило бюджет 213 миллиардов рублей доходов в 2019 году, назвав новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей карьере.
Как отмечает издание, первая часть изменений, которые предлагает Минфин, ухудшает условия НДД для всех групп месторождений - это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков до 7% с 16,3% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов. Вторая часть изменений - это ухудшение условий именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
19 сентября 2019, 20:56
Минфин спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете
"Эти меры, по оценке Минфина, должны принести в бюджет дополнительно 87,8 миллиарда рублей в 2021 году и 55,6 миллиарда рублей в 2022 году", - пишет газета. Отмечается, что прогноз на 2023 год в пояснительной записке не указан, но, по словам источников издания, в целом речь идет примерно о 200 миллиардах рублей за три года. Как пишет газета, в наибольшей степени от этих изменений могут пострадать "Газпром нефть" и "Роснефть", поскольку именно их месторождения входят во вторую группу (а также одно месторождение "Сургутнефтегаза"). Крупнейший актив, принесший бюджету потери, - Новопортовское месторождение "Газпром нефти" с добычей 7,7 миллиона тонн в 2019 году, заключает издание.
"Нефтяники считают не вполне корректной как систему расчета выпадающих доходов, так и подход Минфина к их компенсации", - пишет газета. Хотя, согласно официальным заявлениям, выпадающих доходов по второй группе месторождений быть не должно, собеседники издания считают, что если бы НДД не был выгоднее льгот по пошлине, то никто бы на него добровольно не перешел. Нефтяники не дали газете официальных комментариев, однако некоторые из них признают, что компании действительно получили "непредвиденную доходность" по второй группе месторождений, приводит издание позицию представителей отрасли.
Президент РФ Владимир Путин
23 июля, 12:48
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
1603020
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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