https://ria.ru/20200803/1575286655.html
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Кристина Асмус в комментариях к своему посту в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:47
2020-08-03T14:22
культура
россия
владимир маркони
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20200723/1574762343.html
Иван Фадеев
А, она кто вообще? Чем известна, что полезного сделала для страны и людей? Подскажите, раскройте мне так сказать глаза)))
71
игорь .
Известна тем, что играет в фильмах. Зрителям очень хочется смотреть фильмы, они получают от этого удовольствие. Это большая польза людям
39
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156050/03/1560500345_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_34d0f626a69f0f007d414389612156fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир маркони, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)