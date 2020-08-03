Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Асмус и Харламов в июне объявили о намерении развестись после семи лет брака, опубликовав соответствующие посты в своих соцсетях. По их словам, в сложившейся ситуации не виноват ни фильм "Текст", в котором Асмус снялась в откровенной сцене, ни третьи лица.