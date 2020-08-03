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https://ria.ru/20200803/1575286655.html
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Кристина Асмус в комментариях к своему посту в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:22
культура
россия
владимир маркони
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20200723/1574762343.html
А, она кто вообще? Чем известна, что полезного сделала для страны и людей? Подскажите, раскройте мне так сказать глаза)))
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Известна тем, что играет в фильмах. Зрителям очень хочется смотреть фильмы, они получают от этого удовольствие. Это большая польза людям
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156050/03/1560500345_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_34d0f626a69f0f007d414389612156fe.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир маркони, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

08:47 03.08.2020 (обновлено: 14:22 03.08.2020)
180210
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Кристина Асмус в комментариях к своему посту в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
"Да, я подружка невесты", — пошутила в ответ на вопрос актриса.
Асмус и Харламов в июне объявили о намерении развестись после семи лет брака, опубликовав соответствующие посты в своих соцсетях. По их словам, в сложившейся ситуации не виноват ни фильм "Текст", в котором Асмус снялась в откровенной сцене, ни третьи лица.
Через несколько дней ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал, что заявление о расставании пары было их "наказанием" в рамках передачи, а заявления в социальных сетях подготовили авторы программы. Харламов опроверг слова Маркони.
Иван Охлобыстин
23 июля, 09:11Культура
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
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Обсудить 9
КультураРоссияВладимир МаркониКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
А, она кто вообще? Чем известна, что полезного сделала для страны и людей? Подскажите, раскройте мне так сказать глаза)))
3 августа, 09:10
Иван Фадеев
54100016
Известна тем, что играет в фильмах. Зрителям очень хочется смотреть фильмы, они получают от этого удовольствие. Это большая польза людям
3 августа, 11:01
и.игорь .
13201222
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