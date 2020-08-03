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Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
Владельцу алтайской турбазы "Глобус", на которой нашли тела четырех человек, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:38
гибель семьи на алтайской турбазе
туризм
алтайский край
происшествия
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353
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гибель семьи на алтайской турбазе, туризм, алтайский край, происшествия

Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение

08:29 03.08.2020 (обновлено: 08:38 03.08.2020)
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© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
Турбаза "Глобус". Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 авг - РИА Новости. Владельцу алтайской турбазы "Глобус", на которой нашли тела четырех человек, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение владельцу туристической базы "Глобус" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы.
"На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа – следователи и следователи криминалисты СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели людей – назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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Владельца турбазы задержали и допросили в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. "Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в ведомстве.
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Гибель семьи на алтайской турбазеТуризмАлтайский крайПроисшествия
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