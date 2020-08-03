Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение владельцу туристической базы "Глобус" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

"На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа – следователи и следователи криминалисты СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели людей – назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты", - говорится в сообщении.

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На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха

Владельца турбазы задержали и допросили в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. "Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в ведомстве.