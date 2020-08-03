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Вильфанд предупредил о сильной жаре
Температура воздуха на северо-востоке европейской части России в течение рабочей недели будет на 6-7 градусов выше нормы, в Якутии превышение составит 10-11... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:25
роман вильфанд
гидрометцентр
архангельская область
якутск
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман вильфанд, гидрометцентр, архангельская область, якутск, общество

Вильфанд предупредил о сильной жаре

07:49 03.08.2020 (обновлено: 08:25 03.08.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Температура воздуха на северо-востоке европейской части России в течение рабочей недели будет на 6-7 градусов выше нормы, в Якутии превышение составит 10-11 градусов, а в центре Европейской России теплая температурная аномалия составит 2-3 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно хочется отметить повышение температуры на северо-востоке: в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже Ямало-Ненецком автономном округе. Там будет температура 27-28 градусов, даже до 30 будет доходить (температура на 6-7 градусов выше нормы). Такая погода ожидается на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа. Причина тому - антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток… В Якутию опять возвращается, там будет 23-29 градусов, а в Якутске будет еще теплее. Причина - тоже антициклон. Превышение нормы будет на 10-11 градусов", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что в центре и на севере Европейской России начнет теплеть.
"Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, то есть в течение рабочих дней осадков в центральной России почти не будет, то есть будет много солнца. Во вторник будет около нормы в центре Европейской России, а начиная со среды и четверга уже будет на 2-3 градуса выше нормы", - уточнил Вильфанд.
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