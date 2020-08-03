Вильфанд предупредил о сильной жаре

"Формирование антициклональной погоды будет усиливаться, уже будет больше солнца. Вероятность осадков небольшая, то есть в течение рабочих дней осадков в центральной России почти не будет, то есть будет много солнца. Во вторник будет около нормы в центре Европейской России, а начиная со среды и четверга уже будет на 2-3 градуса выше нормы", - уточнил Вильфанд.