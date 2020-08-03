https://ria.ru/20200803/1575286085.html
На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщил РИА Новости представитель областного УГИБДД РФ. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:32
2020-08-03T08:18
южно-сахалинск
углегорск
сахалинская область
происшествия
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южно-сахалинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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южно-сахалинск, углегорск, сахалинская область, происшествия