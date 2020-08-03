Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575286085.html
На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщил РИА Новости представитель областного УГИБДД РФ. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:18
южно-сахалинск
углегорск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1400x0_80_0_0_289f9bccf7109fd6977a233671782831.jpg
https://ria.ru/20200706/1573967226.html
южно-сахалинск
углегорск
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1400x0_80_0_0_289f9bccf7109fd6977a233671782831.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1400x0_80_0_0_0e6d4cc2aae7dfe3ad6e57dc40b025a0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_590:0:2638:2048_1400x0_80_0_0_8c6489fd79d80281b7930815d72b1603.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, углегорск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом

07:32 03.08.2020 (обновлено: 08:18 03.08.2020)
353
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщил РИА Новости представитель областного УГИБДД РФ.
"Автобус перевернулся, там было 26 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, как сообщил РИА Новости представитель областного минздрава, после ДТП обследуют пять человек. "По предварительной информации, (травмы) легкой и средней степени тяжести, тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.
В ГИБДД сообщили, что начали проверку после опрокидывания автобуса на трассе.
Инспектор ГИБДД
6 июля, 17:13
В Красноярском крае перевернулся автобус с 16 пассажирами
100210
Обсудить 0
Южно-СахалинскУглегорскСахалинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о сильной жаре
Турбаза Глобус
Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
Как жить дольше: в России заработает Навигатор общественного здоровья
Как жить дольше: в России заработает "Навигатор общественного здоровья"
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Женщина, переживающая стресс
Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Торговля арбузами на рынке
Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
08:30Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лента новостейМолния