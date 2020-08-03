https://ria.ru/20200803/1575285690.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T05:56
2020-08-03T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_254a9c99f9d7113741ec8160ff24f573.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_254a9c99f9d7113741ec8160ff24f573.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_9d66b57256d7bd4429114a48d0fb849d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_9dcc12d7f3e716cdd5f359bb2c818e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает
Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным на 05:34 мск, общее число инфицированных достигло 18 017 556. Умерли за все время 687 930 человек, выздоровели — 10 649 108.
Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона. Соединенные Штаты лидируют и по числу летальных исходов — 154 тысячи погибших. За ними следуют Бразилия, Мексика, Великобритания, Индия, Италия, Франция и Испания.
Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.