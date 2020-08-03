Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

© Guillermo Arias Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным на 05:34 мск, общее число инфицированных достигло 18 017 556. Умерли за все время 687 930 человек, выздоровели — 10 649 108.

Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона. Соединенные Штаты лидируют и по числу летальных исходов — 154 тысячи погибших. За ними следуют Бразилия, Мексика, Великобритания, Индия, Италия, Франция и Испания.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о глобальной пандемии.