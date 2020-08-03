Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лишь 9% россиян сталкивались с домогательством на работе, неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес получали 12% граждан, свидетельствуют результаты опроса Лишь 9% россиян сталкивались с домогательством на работе, неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес получали 12% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Угроз или обещаний изменения условий труда в обмен на сексуальные услуги никогда не получало подавляющее большинство опрошенных (94%), один-два раза в подобной ситуации оказывались 2% россиян. Предложение руководителя вступить в интимную связь приходилось отвергать 5% респондентов (лишь у 1% это закончилось увольнением, у остальных 4% ничего не изменилось).

По данным исследования, каждый десятый (11%) опрошенный замечал, что кто-то не скрывая разглядывает их фигуру. С вопросами и комментариями на тему своей интимной жизни на работе сталкивались 12% респондентов, 82% — не сталкивались.

Отмечается, что 97% россиян не подвергались изнасилованию на рабочем месте, остальные респонденты не стали отвечать на этот вопрос.

По мнению 59% граждан, обидчик должен сам нести ответственность за домогательства по отношению к сотрудникам, 23% полагают, что за это должна отвечать компания или ее руководство, 4% — сам объект домогательств.