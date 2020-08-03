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Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
Лишь 9% россиян сталкивались с домогательством на работе, неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес получали 12% граждан, свидетельствуют результаты РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:23
вциом
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, общество

Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе

05:36 03.08.2020 (обновлено: 07:23 03.08.2020)
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© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс
© Fotolia / kieferpix
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лишь 9% россиян сталкивались с домогательством на работе, неприличные комментарии или грубые шутки в свой адрес получали 12% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Угроз или обещаний изменения условий труда в обмен на сексуальные услуги никогда не получало подавляющее большинство опрошенных (94%), один-два раза в подобной ситуации оказывались 2% россиян. Предложение руководителя вступить в интимную связь приходилось отвергать 5% респондентов (лишь у 1% это закончилось увольнением, у остальных 4% ничего не изменилось).
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По данным исследования, каждый десятый (11%) опрошенный замечал, что кто-то не скрывая разглядывает их фигуру. С вопросами и комментариями на тему своей интимной жизни на работе сталкивались 12% респондентов, 82% — не сталкивались.
Отмечается, что 97% россиян не подвергались изнасилованию на рабочем месте, остальные респонденты не стали отвечать на этот вопрос.
По мнению 59% граждан, обидчик должен сам нести ответственность за домогательства по отношению к сотрудникам, 23% полагают, что за это должна отвечать компания или ее руководство, 4% — сам объект домогательств.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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