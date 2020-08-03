Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes

Он пояснил, что не все страны оказались готовы к борьбе с подобной инфекцией. В случае России к противодействию распространению коронавируса подключились все, включая президента, отметил медик. Тем не менее, "вирус не знает границ", а масштабы эпидемии невозможно предугадать. Проблему создает, в частности, и поведение людей. Так, заявил медик, были два случая завоза коронавируса в Россию из-за врачей, не воздержавшихся от поездки за границу.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — сказал Рошаль.

Он подчеркнул, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система, считает собеседник издания.

"А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест", — предположил он.

Всего за время пандемии в России выявили около 850 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14 128 человек умерли, более 650 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 242 тысячи — приходится на Москву. При этом более 181 тысячи пациентов уже поправились.