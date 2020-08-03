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https://ria.ru/20200803/1575285372.html
Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T05:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
леонид рошаль
китай
ссср
медицина
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Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны
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https://ria.ru/20200802/1575283672.html
А это, случайно, не тот доктор, который в начале этого всего с Малышевой шумели, что вируса нет?
66
А значит Европень и США уже вымерли и исчезли?! Ну что тут скажешь.Я согласен...понимаешь. ¯\_(ツ)_/¯
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, леонид рошаль, китай, ссср, медицина, общество

Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"

04:29 03.08.2020 (обновлено: 05:06 03.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, вызывает ощущение репетиции биологической войны, заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.
Он пояснил, что не все страны оказались готовы к борьбе с подобной инфекцией. В случае России к противодействию распространению коронавируса подключились все, включая президента, отметил медик. Тем не менее, "вирус не знает границ", а масштабы эпидемии невозможно предугадать. Проблему создает, в частности, и поведение людей. Так, заявил медик, были два случая завоза коронавируса в Россию из-за врачей, не воздержавшихся от поездки за границу.
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"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — сказал Рошаль.
Он подчеркнул, что в СССР система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилась и китайская система, считает собеседник издания.
"А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест", — предположил он.
Всего за время пандемии в России выявили около 850 тысяч случаев заболевания COVID-19, 14 128 человек умерли, более 650 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 242 тысячи — приходится на Москву. При этом более 181 тысячи пациентов уже поправились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеЛеонид РошальКитайСССРМедицинаОбщество
Популярные комментарии
А это, случайно, не тот доктор, который в начале этого всего с Малышевой шумели, что вируса нет?
3 августа, 05:40
Nagana.83
151020137
А значит Европень и США уже вымерли и исчезли?! Ну что тут скажешь.Я согласен...понимаешь. ¯\_(ツ)_/¯
3 августа, 06:17
Стенька Разин
2020019
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