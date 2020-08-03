Врач назвал идеальную кашу

В российской традиции кашу считают очень полезным продуктом и стараются как можно чаще кормить ею детей. Выбирают обычно из одной из двух самых популярных каш в стране — из манной или овсяной. Если выбор правильный, то это поможет ребенку в учебе, объяснил Михаил Гинзбург.