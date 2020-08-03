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Врач назвал идеальную кашу
Идеальную кашу для человека определяет его возраст, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T04:11
манная каша
каша
здоровье
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манная каша, каша, здоровье, питание, общество

Врач назвал идеальную кашу

04:11 03.08.2020
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© Flickr / desegura89Овсяная каша
Овсяная каша
© Flickr / desegura89
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Идеальную кашу для человека определяет его возраст, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он назвал кашу для юных и взрослых.
В российской традиции кашу считают очень полезным продуктом и стараются как можно чаще кормить ею детей. Выбирают обычно из одной из двух самых популярных каш в стране — из манной или овсяной. Если выбор правильный, то это поможет ребенку в учебе, объяснил Михаил Гинзбург.
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"Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше", — высказал уверенность в эфире радио Sputnik диетолог.
Для взрослых людей высокий уровень сахара от манной каши будет скорее вредом, чем пользой. Им стоит обратить внимание на овсяную кашу.
"Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору", — рассказал диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Кроме манной и овсяной каши, есть и другие, но именно эти две имеют самое большое признание в России, заключил Михаил Гинзбург.
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