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Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T04:32
умвд рф
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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умвд рф, приморский край, происшествия

Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон

03:17 03.08.2020 (обновлено: 04:32 03.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД.

"Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что, находясь на балконе, заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает, что сейчас подожжет газовый баллон", — отмечается в сообщении.

Полицейские уговорили мужчину отказаться от поджога. Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы. Ребенка передали матери — 32-летней сожительнице молодого человека. Позже малыша доставили в больницу для реабилитации на время разбирательства.
По данным ведомства, в семье есть еще трое детей, сейчас решается вопрос о из передаче в социальное учреждение.
Приморец арестован, на него завели дело по части 1 статьи 119 УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ему грозит до двух лет лишения свободы.
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26 октября 2016, 10:00
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2113327
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УМВД РФПриморский крайПроисшествия
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