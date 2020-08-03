Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон

"Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что, находясь на балконе, заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает, что сейчас подожжет газовый баллон", — отмечается в сообщении.