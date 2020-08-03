Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в Соединенных Штатах... Microsoft быстро начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит эти переговоры не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом", — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что Microsoft намерена приобрести TikTok при условии "полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам".
Одновременно будет направлено уведомление в Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).
"Обе компании уведомили о своем намерении изучить предварительное предложение, которое будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и приведет к тому, что Microsoft будет владеть и использовать TikTok на этих рынках. Microsoft может предложить другим американским инвесторам участвовать в этой покупке на миноритарной основе", — говорится в заявлении.
Вчера, 08:00Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
В компании обращают внимание, что операционная модель сервиса TikTok будет построена таким образом, чтобы обеспечить "прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран". Помимо этого, Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей TikTok будут оставаться в Соединенных Штатах, а данные, которые сейчас хранятся за рубежом, будут удалены.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Дональд Трамп в пятницу заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok. По мнению властей, через это приложение компания ByteDance может передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.