Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575285023.html
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:25
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
китай
сша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1400x0_80_0_0_527fdd06202a2d66a07ee274187d058c.jpg
https://ria.ru/20200802/1575259182.html
https://ria.ru/20200721/1574635370.html
7
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1400x0_80_0_0_527fdd06202a2d66a07ee274187d058c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b260c7c24341b884dc8761cb5af9f97f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_078d163c535b9995b7df65575aa0627d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, китай, сша, в мире, экономика

Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

03:05 03.08.2020 (обновлено: 07:25 03.08.2020)
3149
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.

"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в Соединенных Штатах... Microsoft быстро начнет переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель, и в любом случае завершит эти переговоры не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Microsoft намерена приобрести TikTok при условии "полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам".
Одновременно будет направлено уведомление в Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS).
"Обе компании уведомили о своем намерении изучить предварительное предложение, которое будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и приведет к тому, что Microsoft будет владеть и использовать TikTok на этих рынках. Microsoft может предложить другим американским инвесторам участвовать в этой покупке на миноритарной основе", — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:00
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
В компании обращают внимание, что операционная модель сервиса TikTok будет построена таким образом, чтобы обеспечить "прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран". Помимо этого, Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей TikTok будут оставаться в Соединенных Штатах, а данные, которые сейчас хранятся за рубежом, будут удалены.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Дональд Трамп в пятницу заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok. По мнению властей, через это приложение компания ByteDance может передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.
Приложение Tik Tok
21 июля, 11:17
МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
31711213
Обсудить 7
TikTokДональд ТрампMicrosoft CorporationКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Женщина, переживающая стресс
Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Сотрудник полиции
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Секвойя в Национальном парке Кингз-Каньон в Калифорнии
Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Скачки Гран-При радио Monte Carlo
Глюк'oZa выпустила новую песню "Мурашки" о первой влюбленности
Карта Сбербанка
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
08:30Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лента новостейМолния