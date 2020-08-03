Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575284611.html
США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по контртерроризму
США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:20
россия
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3574ff45921ece6e152b5100ad1a1897.jpg
https://ria.ru/20200730/1575179922.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3574ff45921ece6e152b5100ad1a1897.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_3e175203c28c950cc3f633e7968b721a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_9513e780d4375b88885d27ee77a8ddfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, сша, в мире

США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по контртерроризму

01:57 03.08.2020 (обновлено: 07:20 03.08.2020)
840
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Еще одна область потенциального сотрудничества с Россией — противостояние терроризму. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — написал О'Брайен в статье для Washington Post.
Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.
"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", — написал О'Брайен.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
Госсекретарь США Майк Помпео
30 июля, 17:11
Помпео оценил способность США сдерживать Россию
490006
Обсудить 1
РоссияДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
В Израиле заявили о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Офис Microsoft на Манхэттене
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Ракетный комплекс Искандер-М
На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Туристы на абхазо-российской границе
В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы
Карта Сбербанка
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Сотрудник полиции
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
08:30Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лента новостейМолния