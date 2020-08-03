США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по контртерроризму

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.

"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", — написал О'Брайен.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.