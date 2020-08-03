https://ria.ru/20200803/1575284611.html
США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по контртерроризму
США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T01:57
2020-08-03T07:20
россия
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3574ff45921ece6e152b5100ad1a1897.jpg
https://ria.ru/20200730/1575179922.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3574ff45921ece6e152b5100ad1a1897.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_3e175203c28c950cc3f633e7968b721a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578311_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_9513e780d4375b88885d27ee77a8ddfe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США и Россия могут в ближайшие месяцы провести диалог по противостоянию терроризму, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Еще одна область потенциального сотрудничества с Россией — противостояние терроризму. И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — написал О'Брайен в статье для Washington Post
.
Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.
"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", — написал О'Брайен.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.