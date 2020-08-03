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Исследование выявило размер средней зарплаты в России
Медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в России за последний год составляет 35 тысяч рублей, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T06:40
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Исследование выявило размер средней зарплаты в России

00:34 03.08.2020 (обновлено: 06:40 03.08.2020)
8483
© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в России за последний год составляет 35 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подсчитали медианную зарплату в России в разных отраслях. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога. Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже.
"Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России", - говорится в исследовании.
Поясняется, что если в ряде отраслей среднестатистический работник может претендовать на 50 или даже 60 тысяч рублей в месяц, то в отстающих отраслях медианная зарплата составляет менее 25 тысяч рублей. А медианная зарплата у лучшей по показателю отрасли ("Добыча полезных ископаемых" - 65 тысяч рублей) в 3 раза выше, чем у худшей ("Легкая промышленность" - 20,5 тысячи рублей).
"Скорее всего, кризис, вызванный пандемией, будет заметно влиять на рынок труда. В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране. При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится", - считают авторы исследования.
Лов корюшки на Ладожском озере
00:32
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
13423058
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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