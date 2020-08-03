Исследование выявило размер средней зарплаты в России

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в Медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в России за последний год составляет 35 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата , подсчитали медианную зарплату в России в разных отраслях. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога. Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже.

"Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России", - говорится в исследовании.

Поясняется, что если в ряде отраслей среднестатистический работник может претендовать на 50 или даже 60 тысяч рублей в месяц, то в отстающих отраслях медианная зарплата составляет менее 25 тысяч рублей. А медианная зарплата у лучшей по показателю отрасли ("Добыча полезных ископаемых" - 65 тысяч рублей) в 3 раза выше, чем у худшей ("Легкая промышленность" - 20,5 тысячи рублей).