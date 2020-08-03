Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200803/1575281842.html
Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
Международная группа ученых экспериментально проверила возможность одного из древнейших деревьев планеты – секвойи – приспособиться к климатическим условиям... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T04:07
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282259_0:487:2773:2047_1400x0_80_0_0_69d88c29ac56a45c8805684dc0c0733e.jpg
https://ria.ru/20190916/1558659644.html
https://ria.ru/20200114/1563365992.html
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282259_0:487:2773:2047_1400x0_80_0_0_69d88c29ac56a45c8805684dc0c0733e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282259_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_26916e2311360cbcd0ae7940fb6136e0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282259_39:0:2086:2047_1400x0_80_0_0_b34ece79462a9892e60c8a6195bfd512.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, европа

Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые

03:00 03.08.2020 (обновлено: 04:07 03.08.2020)
3186
© AP Photo / Gary KazanjianСеквойя в Национальном парке Кингз-Каньон в Калифорнии
Секвойя в Национальном парке Кингз-Каньон в Калифорнии
© AP Photo / Gary Kazanjian
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Международная группа ученых экспериментально проверила возможность одного из древнейших деревьев планеты – секвойи – приспособиться к климатическим условиям современной Западной Европы. Как пояснили исследователи, выбор объекта объясняется его уникальными свойствами: растение быстро растет, его древесина не поддается гниению, а кора практически не горит. Отчет об эксперименте опубликован в престижном международном журнале Springer Nature.
По словам авторов работы, из-за своих уникальных свойств секвойя является весьма перспективной для лесной промышленности, но её теплолюбивость до настоящего времени препятствовала широкому распространению плантаций секвойи за пределами её ареала естественного произрастания – Тихоокеанского побережья США.
Чтобы проверить возможность адаптации секвойи к более суровым условиям обитания, чем Калифорния, ученые провели эксперимент по её выращиванию в лабораторных климатических камерах, имитирующих температуру, освещенность и влажность в зимнее время в некоторых районах Германии.
Грибы опята
16 сентября 2019, 03:00РИА Наука
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Как рассказал профессор Геттингенского университета, заведующий лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский, эксперимент показал, что возможно отобрать генотипы секвойи, перспективные для выращивания в Европе.

"Мы изучили поведение клонов секвойи с разным генотипом под воздействием низких температур: секвенировали тотальную РНК и изучили дифференциальную экспрессию. Одной из важнейших задач было также получение референсного транскриптома (совокупности молекул РНК, образующихся в результате переноса наследственной информации с ДНК на РНК. — Прим. ред.)", – рассказал Крутовский.

Профессор отметил, что в процессе исследования учеными Геттингенского университета был получен огромный массив геномных данных, который помогли обработать сотрудники суперкомпьютерного центра Сибирского федерального университета.
В ходе эксперимента удалось изучить несколько сотен тысяч генов секвойи и получить сборку транскриптома из более чем 600 тысяч уникальных транскриптов, представляющих полногеномный анализ экспрессии (процесса преобразования наследственной информации в РНК или белок).
По мнению эксперта, из-за глобального потепления все больше районов в Европе и возможно даже в России могут стать пригодными для выращивания секвойи, особенно если получится отобрать морозоустойчивые клоны.
Сосновый лес
14 января, 09:00РИА Наука
Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата
По его словам, секвойя может активно размножаться вегетативно: из корней и пеньков срубленных, поваленных и погибших деревьев вырастают новые деревья. Это позволяет легко размножить генотипы и клоны секвойи.
"Секвойи – это живые ископаемые, которые занимали громадную территорию еще за десятки миллионов лет до динозавров. Это одни их самых крупных, высоких и долгоживущих организмов на нашей планете – при высоте более ста метров они могут весить больше тысячи тонн, а самым старым живым секвойям больше двух тысяч лет", – отметил эксперт.
10017221
Обсудить 0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университетЕвропа
Рекомендуем
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Сотрудник полиции
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Скачки Гран-При радио Monte Carlo
Глюк'oZa выпустила новую песню "Мурашки" о первой влюбленности
Карта Сбербанка
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лента новостейМолния