Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Международная группа ученых экспериментально проверила возможность одного из древнейших деревьев планеты – секвойи – приспособиться к климатическим условиям современной Западной Европы. Как пояснили исследователи, выбор объекта объясняется его уникальными свойствами: растение быстро растет, его древесина не поддается гниению, а кора практически не горит. Отчет об эксперименте опубликован в престижном международном журнале Международная группа ученых экспериментально проверила возможность одного из древнейших деревьев планеты – секвойи – приспособиться к климатическим условиям современной Западной Европы. Как пояснили исследователи, выбор объекта объясняется его уникальными свойствами: растение быстро растет, его древесина не поддается гниению, а кора практически не горит. Отчет об эксперименте опубликован в престижном международном журнале Springer Nature

По словам авторов работы, из-за своих уникальных свойств секвойя является весьма перспективной для лесной промышленности, но её теплолюбивость до настоящего времени препятствовала широкому распространению плантаций секвойи за пределами её ареала естественного произрастания – Тихоокеанского побережья США.

Чтобы проверить возможность адаптации секвойи к более суровым условиям обитания, чем Калифорния, ученые провели эксперимент по её выращиванию в лабораторных климатических камерах, имитирующих температуру, освещенность и влажность в зимнее время в некоторых районах Германии.

Как рассказал профессор Геттингенского университета, заведующий лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский, эксперимент показал, что возможно отобрать генотипы секвойи, перспективные для выращивания в Европе.

"Мы изучили поведение клонов секвойи с разным генотипом под воздействием низких температур: секвенировали тотальную РНК и изучили дифференциальную экспрессию. Одной из важнейших задач было также получение референсного транскриптома (совокупности молекул РНК, образующихся в результате переноса наследственной информации с ДНК на РНК. — Прим. ред.)", – рассказал Крутовский.

Профессор отметил, что в процессе исследования учеными Геттингенского университета был получен огромный массив геномных данных, который помогли обработать сотрудники суперкомпьютерного центра Сибирского федерального университета.

В ходе эксперимента удалось изучить несколько сотен тысяч генов секвойи и получить сборку транскриптома из более чем 600 тысяч уникальных транскриптов, представляющих полногеномный анализ экспрессии (процесса преобразования наследственной информации в РНК или белок).

По мнению эксперта, из-за глобального потепления все больше районов в Европе и возможно даже в России могут стать пригодными для выращивания секвойи, особенно если получится отобрать морозоустойчивые клоны.

По его словам, секвойя может активно размножаться вегетативно: из корней и пеньков срубленных, поваленных и погибших деревьев вырастают новые деревья. Это позволяет легко размножить генотипы и клоны секвойи.