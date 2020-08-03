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Как полностью и навсегда защититься от бана на YouTube
Канал "Царьград" некоторое время развивался и нес в народ идеалы православия и народности, пользуясь принадлежащей американскому гиганту Google платформой... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:09
телеканал царьград
youtube
google
сергей брин
авторы
мнение - авторы
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РИА Новости
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Максим Соколов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_bdb6ba4bfc9f5797316e6d0701c24958.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
телеканал царьград, youtube, google, сергей брин, авторы, мнение - авторы

Как полностью и навсегда защититься от бана на YouTube

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:09 03.08.2020)
790
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Канал "Царьград" некоторое время развивался и нес в народ идеалы православия и народности, пользуясь принадлежащей американскому гиганту Google платформой YouTube. Но это время кончилось.
Рожденный в СССР инноватор С. М. Брин или (формально он в Google уже не у дел) светлый образ его поступил по примеру Вещего Олега:
"Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И все терабайты покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе".
Прибивание щита выразилось в мгновенном запрете пользоваться сервисом, причем на вечные времена. Основание — нарушение правил экспортных операций и режима санкций. Что противозаконным образом экспортировал в США богатый купец и владелец "Царьграда" К. В. Малофеев (хрен? квас? православие? самодержавие? народность?), причем экспортировал именно посредством ютьюб-канала, осталось глубоко неясным.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
11 мая, 08:00
Неслучайная ошибка Facebook
Попутно остракизм — и столь же кинжальный — постиг и герметического философа А. Г. Дугина. Причем Александра Гельевича даже не обвиняли в нарушении правил экспорта.
Такая наглядная демонстрация того, кто в доме хозяин, который что хочет, то и делает, вызвала неодобрительные комментарии не только пострадавших Малофеева и Дугина, но и других лиц, которые даже и нимало не являются партизанами "Царьграда". Вероятно, речи и правительства США, и корпорации Google про их горячую приверженность свободе слова в сочетании с погромом "Царьграда" произвели некоторую изжогу. Все-таки тут лицемерие зашкаливало.
Даже Смоленская площадь сочла необходимым выступить. Официальный представитель МИД России М. В. Захарова отметила, что "решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации", и призвала "профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример".
То, что отреагируют, весьма сомнительно, в международном правозащитном сообществе силен принцип "это нога — у кого надо нога", а даже если все-таки отреагируют, могучая держава и могучая корпорация вряд ли даже и заметят: это для них будет тоньше комариного писка. Но у дипломатов работа такая — ничего не забывать, и когда партнер в очередной раз будет выспренно заявлять: "Свобода слова свята для меня, я немею перед свободой слова", вежливо ему напомнить: "Да, а что там у вас с произвольными блокировками интернета?" Самохвальство этим не остановишь, но эффект все-таки будет смазан.
Логотип Google
24 ноября 2019, 08:00
Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо
Однако для граждан России, не являющихся профессиональными дипломатами, более насущен вопрос: "А что делать-то?" Ведь прецедент показал, что уж там правильные или не вполне правильные вещи говорят сторонники народности, а равно эзотерические философы, но важно другое. Хотя это говорится по-русски и для сугубо русской аудитории (трудно представить себе американцев, слушающих на малопонятном или совсем непонятном языке весьма специфические речи), но выясняется, что рубильник может быть отключен в любой момент. Как в США пожелают, так и сделают. Если кто думал, что это такая платформа, нейтральная к содержанию, тем более к такому специфическому и малопонятному, то это не так. Большому Брату есть дело до всего.
Конечно, хоть он и большой, но управиться сразу со всем ему трудно. Соответственно, и различные формы сетевой активности находятся под разной угрозой, вплоть даже (пока!) до полного ее отсутствия.
Размещение фото с котиками или частных селфи строго невинного содержания пока не возбраняется. Так же как и аполитичные сообщения "о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне". Там же, где речь идет о вопросах политических, религиозных и общественных, все уже сложнее. Впрочем, не так ли было и в самых несвободных обществах прошлого? При Калигуле, фюрере и рейхсканцлере разве было кому дело до котиков? Процветала невозбранная свобода.
Логотип видеохостинга YouTube
13 июня 2019, 08:00
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
Если же кто хочет вещать об иных предметах, тот должен задуматься и о подстерегающих его рисках: не заткнут ли из-за океана. Здесь опять же, если кто рассуждает в освободительном духе, до поры до времени бояться ему совершенно нечего, никто его оттуда затыкать не будет, и даже будут поощрять. На важность социальных сетей для продвижения демократии Х. Клинтон, будучи госсекретарем, еще в 2011-м указывала, а С. М. Брин так и вообще в 2002-м спрашивал: "Россия — это Нигерия в снегу. Вам действительно нравится идея, что шайка бандитов будет контролировать поставки всей мировой энергии?" Вряд ли он или его продолжатели будут сильно препятствовать борьбе против северонигерийской шайки.
Тем же, кто более лоялен к российской власти или не слишком лоялен к идеалам глобального мира, следует быть готовым к тому, что в любой момент их речевая деятельность в киберпространстве может быть пресечена. Без указания причин или с самым смехотворным указанием.
Если есть готовность переживать неприятности по мере поступления — нет вопросов. Если есть желание предупреждать неприятности, тогда нет другого средства, кроме импортозамещения. Чтобы избегать критической зависимости от партнера, который даже и не скрывает своего отношения к российскому самостоянью. И вообще ко всякому самостоянью, кроме предписанного в идеологических инстанциях, причем совершенно не наших.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
22 мая 2019, 08:00
Huawei забанили в гугле, и это только начало
Технически такое импортозамещение не является такой уж сложной задачей. Это не смертельно, но причиняет определенные неудобства. Да и с интернет-коммерцией не очень сочетается. Возможно, даже придется платить умеренные деньги за удовольствие не оглядываться на вашингтонский обком. Причем если для желающих донести свое мнение до заграницы тут есть серьезная проблема, то для внутреннего обмена мнениями проблемы нет никакой. Только небольшое усилие, и пошли они подалее.
Другое дело, что лень киберпользователя раньше него родилась. Если взять тот же фейсбук, то он совершенно унизителен не только идеологически, но даже и чисто практически: что хотят, то и делают, сами определяют, что я должен читать, причем их так называемые алгоритмы не только хамские, но вдобавок к тому очень неудобные. Но много ли мы видим серьезных попыток импортозаместиться и оставить Цукерберга наедине со своими алгоритмами? Не слишком.
Похоже, то же самое будет и с прочими американскими платформами. На свои станут переходить, когда будет совсем уже невмоготу, и тогда переход будет сумбурным и хаотичным. Как всегда бывает при экстренной эвакуации.
Социальная сеть Facebook
28 июня, 08:00
Скоро начнется "охота на русских": опасную свободу ликвидируют
2000303
Обсудить 1
телеканал ЦарьградYouTubeGoogleСергей БринАвторыМнение - Авторы
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