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"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Примерно через месяц после того, как пандемия коронавируса буквально поставила на колени мировую экономику, в политическом и медийном мире появился новый "жанр" РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:08
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571632377_0:140:2653:1632_1400x0_80_0_0_83035208efce26a394d731cf193a25bb.jpg
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, россия, g7, дональд трамп, воз, евросоюз, великобритания, китай, сша, авторы, мнение - авторы

"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:08 03.08.2020)
1306
© AP Photo / Eric GayСотрудник ресторана возле таблички "Теперь открыто" в Сан-Антонио
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
© AP Photo / Eric Gay
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Примерно через месяц после того, как пандемия коронавируса буквально поставила на колени мировую экономику, в политическом и медийном мире появился новый "жанр" международного соревнования, который можно иронично назвать гонкой на вакцинах. С учетом той очевидной психологической травмы, которую коронавирус дважды нанес коллективному Западу, вопрос выигрыша в этой гонке стал не просто политическим, а политическим и принципиальным с точки зрения сохранения самоуважения западного общества. Человеку, воспитанному лучших в традициях европейского гуманизма (что в современном мире в основном означает не европейца или американца, а человека с советским или российским образованием), довольно сложно понять современную западную одержимость "гонкой на вакцинах", но можно попробовать объяснить ее с точки зрения главной индустрии современных США или Великобритании, то есть с точки зрения политического и коммерческого пиара.
В пиар-пространстве коллективный Запад, а также конкретные США и Великобритания получили несколько серьезных "коронавирусных травм". Во-первых, выяснилось, что далекий (а также "глубоко тоталитарный и местами отсталый", согласно стереотипам лондонских и вашингтонских политиков) Китай справился с подавлением эпидемии лучше, осознал проблему раньше и эффективно ограничил экономический ущерб. На этом фоне даже в глазах собственных патриотов США и Великобритания, а также некоторые страны Евросоюза смотрятся не очень вдохновляющим образом.
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Следующую травму самооценке коллективного Запада нечаянно (так бывает) нанесла Россия — своим "оскорбительно низким" уровнем смертности от коронавируса и налаживанием массового тестирования, что в сумме вызывало зубовный скрежет в западных СМИ и бездоказательные обвинения в подтасовке статистики, хотя статистика (помимо оценок ВОЗ) была самоочевидной: в Нью-Йорке трупы жертв эпидемий складывали в рефрижераторы на улицах, и уже этого достаточно для оценки разницы качества медицинского и государственного управления.
И вот на этом фоне, независимо от требуемых расходов и любых возможных рисков, для коллективного Запада (а также для некоторых конкретных амбициозных западных политиков) вопрос первенства в производстве вакцины становится жизненно важным с точки зрения имиджа, ибо нужно показать, что, например, США — это "все еще номер один в мире".
При этом при чтении американских СМИ создается странное ощущение: в зависимости от партийной принадлежности и наличия или отсутствия симпатий к Дональду Трампу со стороны владельцев издания конкретные редакции "болеют" или за американские компании, которые занимаются разработкой вакцины, или за британские, немецкие, даже индийские компании и университеты с прицелом на то, чтобы лавры победителей в "гонке вакцин" достались какой-то структуре из "правильной" страны, но чтобы "проклятый режим Трампа" не мог получить от этого политических бонусов. На макроуровне тоже присутствует аналогичный конфликт: вместо того чтобы координировать усилия со своими партнерами по НАТО или G7, официальный Вашингтон, по крайней мере, по оценке некоторых немецких СМИ, пытался "отжать" и перевести в США из Германии перспективную биотехнологическую компанию, у которой были какие-то важные антикоронавирусные разработки.
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В этом контексте логично, что любые сообщения о том, что в России или Китае близки к созданию и массовому использованию вакцины против коронавируса, вызывают в западном инфополе реакцию, которую можно сравнить даже не столько с банальной аллергией, сколько с настоящим анафилактическим шоком.
Конечно, можно предположить, что американские чиновники от медицины действительно руководствуются только профессиональными соображениями, но с учетом всего вышеизложенного есть серьезные подозрения в наличии определенной политической ангажированности. В качестве примера официальной реакции на сообщения о российских планах начать массовую вакцинацию медиков уже этой осенью, а также на новости о китайских успешных испытаниях возможных вакцин можно привести позицию главного американского инфекциониста, которую публикует The Wall Street Journal:
"Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США, заявил в пятницу на слушаниях подкомитета по COVID-19 конгресса, что США, скорее всего, не будут использовать вакцины, разработанные в Китае или России. "Я действительно надеюсь, что китайцы и русские на самом деле тестируют вакцину, прежде чем вводить вакцину кому-либо", — сказал он. — Утверждения о том, что вакцина готова к распространению до того, как проведено тестирование, я думаю, в лучшем случае проблематичны". Доктор Фаучи также заявил, что надеется, что США получат вакцину к концу года."
Судя по сравнительному анализу возможных вакцин из разных стран, который приводит агентство деловой информации Bloomberg, Фаучи, вероятно, надеется на вакцину от американской компании Moderna.
Показательно, что в трекере от Bloomberg (по крайней мере, на момент написания статьи) отсутствуют российские разработки, что может способствовать появлению у западного читателя превратного впечатления о российских возможностях, ибо может возникнуть иллюзия того, что российская вакцина "появилась из ниоткуда".
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Уже сейчас можно предположить, каким образом будет продолжена "гонка на вакцинах": российскую или китайскую немедленно объявят опасными, сопроводив это соответствующими информационными вбросами в жанре фейк-ньюз. Параллельно с этим для убеждения более скептически настроенной части западной аудитории будет продвигаться тезис о том, что в любом случае, даже если вакцины работают, эти вакцины сделаны с помощью данных, якобы украденных китайскими, иранскими и российскими хакерами, причем соответствующая подготовка общественного мнения уже проведена. А финальной линией защиты станет циничное обвинение России и Китая в "вакционном национализме" и желании превратить борьбу с эпидемией в аналог какого-то международного соревнования, но в параллельном режиме будет продвигаться тезис о необходимости создать на Западе собственную вакцину, чтобы не зависеть в столь важном вопросе от Пекина или Москвы.
Проблема такого подхода заключается в том, что на каждом этапе этого "контролируемого отступления" — а то, что это именно отступление под натиском неумолимой реальности, уже нет сомнений — западная медийная машина будет терять доверие все новых и новых сегментов собственной аудитории. А закончится это очередными конференциями по поводу необходимости борьбы с российской и китайской дезинформацией и требованиями со стороны профильных американских и европейских структур выделить им еще бюджеты для восстановления былого имиджевого величия. Но доверие аудитории теряется легко, а восстанавливается медленно, причем коронавирус лишь ускорил те процессы деградации общественного доверия, которые и так происходили в западном мире. А Россия, Китай и прочие "дежурные виноватые", на которых любят кивать в западном медиапространстве, на самом деле не имеют к этой проблеме никакого отношения, и страдать от "вакционного национализма" нашим западным партнерам предстоит по собственной вине и, вероятно, в гордом одиночестве.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
5921003
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Коронавирус COVID-19РоссияG7Дональд ТрампВОЗЕвросоюзВеликобританияКитайСШААвторыМнение - Авторы
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