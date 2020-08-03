https://ria.ru/20200803/1575261739.html
Эксперты рассказали, какие блюда не нужно есть на борту самолета
Эксперты назвали блюда, которые не стоит есть во время перелета, сообщает Express. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T00:52
2020-08-03T04:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3223dc29f4826b867fefe2497d92007e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Эксперты назвали блюда, которые не стоит есть во время перелета, сообщает Express
.
По словам специалистов, в воздухе не нужно употреблять молочные продукты: они могут быть испорчены из-за неправильного хранения при перевозке и на борту.
Фрукты нарезают за несколько часов до вылета рейса, в них добавляют консерванты, чтобы сохранить свежесть. Поэтому их также не стоит ест на борту, как и продукты с большим содержанием жира и сахара, которе могут стать причиной плохого самочувствия.
А что стоит делать во время перелета, так это пить много воды. Но с напитками все не так просто. Самая безопасная вода на борту – бутилированная. Не нужно употреблять ту, что течет из крана. Даже в кипяченой могут быть бактерии, которые подолгу сохраняются в баках для ее хранения. Их нечасто моют. А потому чай и кофе для щепетильного пассажира – под запретом, кубики льда – тоже.
Большая высота замедляет переваривание пищи, что может привести к недомоганию и тошноте. Потому специалисты советуют избегать бутербродов с мясными продуктами - колбасой, ветчиной. К тому же эти продукты не прошли термическую обработку, значит велик шанс отравиться ими.
Нарезанная курица и индейка могут быть заражены листериями, тогда сильное отравление путешественнику гарантировано.
В итоге эксперты советуют плотно есть в городе вылета, а потом – уже в пункте назначения. И отказаться от пищевых экспериментов в самолете.