Эксперты рассказали, какие блюда не нужно есть на борту самолета

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Эксперты назвали блюда, которые не стоит есть во время перелета, сообщает Эксперты назвали блюда, которые не стоит есть во время перелета, сообщает Express

По словам специалистов, в воздухе не нужно употреблять молочные продукты: они могут быть испорчены из-за неправильного хранения при перевозке и на борту.

Фрукты нарезают за несколько часов до вылета рейса, в них добавляют консерванты, чтобы сохранить свежесть. Поэтому их также не стоит ест на борту, как и продукты с большим содержанием жира и сахара, которе могут стать причиной плохого самочувствия.

А что стоит делать во время перелета, так это пить много воды. Но с напитками все не так просто. Самая безопасная вода на борту – бутилированная. Не нужно употреблять ту, что течет из крана. Даже в кипяченой могут быть бактерии, которые подолгу сохраняются в баках для ее хранения. Их нечасто моют. А потому чай и кофе для щепетильного пассажира – под запретом, кубики льда – тоже.

Большая высота замедляет переваривание пищи, что может привести к недомоганию и тошноте. Потому специалисты советуют избегать бутербродов с мясными продуктами - колбасой, ветчиной. К тому же эти продукты не прошли термическую обработку, значит велик шанс отравиться ими.

Нарезанная курица и индейка могут быть заражены листериями, тогда сильное отравление путешественнику гарантировано.