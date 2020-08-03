https://ria.ru/20200803/1575256280.html
В США в озере, где все купаются, завелся аллигатор Алекс
В пригороде Чикаго в озере поймали аллигатора длиной более одного метра, сообщает UPI. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T02:21
2020-08-03T04:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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