Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200803/1575256280.html
В США в озере, где все купаются, завелся аллигатор Алекс
В пригороде Чикаго в озере поймали аллигатора длиной более одного метра, сообщает UPI. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T04:09
туризм
туризм
новости - туризм
чикаго
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/144449/12/1444491264_0:200:4201:2563_1400x0_80_0_0_eb601e16dff4c7d8c1b981b6428dbd8e.jpg
https://ria.ru/20200801/1575221705.html
чикаго
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/144449/12/1444491264_0:200:4201:2563_1400x0_80_0_0_eb601e16dff4c7d8c1b981b6428dbd8e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/144449/12/1444491264_259:0:3940:2761_1400x0_80_0_0_7b7c9f20823b3fece6ff911ee01a39d4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/144449/12/1444491264_719:0:3480:2761_1400x0_80_0_0_603b0251c557587974f968dab93e414e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, чикаго, сша

В США в озере, где все купаются, завелся аллигатор Алекс

02:21 03.08.2020 (обновлено: 04:09 03.08.2020)
1809
© Fotolia / Gregory JohnstonМиссисипский аллигатор
Миссисипский аллигатор
© Fotolia / Gregory Johnston
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В пригороде Чикаго в озере поймали аллигатора длиной более одного метра, сообщает UPI.
В службу спасения позвонили местные жители и сказали, что в озере, где они обычно купаются, плавает крокодил. Офицеры пожарной службы прибыли на место происшествия и обнаружили в воде небольшого – чуть больше метра длиной – аллигатора.
Рептилию поймали, назвали Алексом и отправили на тридцатидневный карантин в службу защиты животных. Затем ее выпустят в одном из нацпарков, где обитают аллигаторы.
Медведь крадет мусорный бак в городе Мэри Эстер, Флорида, США
1 августа, 00:47Туризм
В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак
1261000
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЧикагоСША
Рекомендуем
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Секвойя в Национальном парке Кингз-Каньон в Калифорнии
Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Женщина, переживающая стресс
Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Еда на борту самолета
Эксперты рассказали, какие блюда не нужно есть на борту самолета
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Сотрудник полиции
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Лента новостейМолния