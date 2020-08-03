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Эми Адамс сыграет женщину, которая боится превратиться в собаку
Эми Адамс сыграет главную роль в фильме по роману Рэйчел Йодер "Nightbitch", права на экранизацию которого приобрела компания Annapurna Pictures, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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книги, оскар (премия), кино и сериалы, новости культуры, эми адамс

Эми Адамс сыграет женщину, которая боится превратиться в собаку

07:54 03.08.2020 (обновлено: 07:55 03.08.2020)
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© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканская актриса Эми Адамс
Американская актриса Эми Адамс
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Эми Адамс сыграет главную роль в фильме по роману Рэйчел Йодер "Nightbitch", права на экранизацию которого приобрела компания Annapurna Pictures, сообщает Deadline.
В картине идет речь о материнстве, его жестоких и абсурдных сторонах. Роман Йодер – черная комедия о женщине, которая была артисткой, а теперь вынуждена сидеть дома после рождения сына. Она с трудом переносит сложившуюся ситуацию и очень беспокоится, поскольку ей кажется, что она постепенно превращается в собаку.
Сама книга еще не вышла, публикация ожидается летом 2021 года.
Annapurna Pictures будет сотрудничать с Адамс в пятый раз. За фильмы, снятые этой кинокомпанией ("Мастер", "Афера по-американски", "Власть"), ее номинировали на премию "Оскар".
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