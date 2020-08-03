Эми Адамс сыграет женщину, которая боится превратиться в собаку

В картине идет речь о материнстве, его жестоких и абсурдных сторонах. Роман Йодер – черная комедия о женщине, которая была артисткой, а теперь вынуждена сидеть дома после рождения сына. Она с трудом переносит сложившуюся ситуацию и очень беспокоится, поскольку ей кажется, что она постепенно превращается в собаку.