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Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли
Дату выхода фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" в российский прокат перенесли, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Sony Pictures. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:22
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли

12:22 03.08.2020
363
© ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой
© ТПО "Рок" (2020)
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Дату выхода фильма режиссера Алексея Учителя "Цой" в российский прокат перенесли, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Sony Pictures.

"Спешим сообщить, что новый фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября", – говорится в релизе.

Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
В фильме показажут вымышленные события лета того года, когда произошла страшная авария.
Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Роль водителя автобуса исполнит Евгений Цыганов. Вместе с ним в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
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