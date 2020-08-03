Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200803/1575230615.html
Как жить дольше: в России заработает "Навигатор общественного здоровья"
Обучающие семинары по укреплению здоровья, профилактика смертельно опасных заболеваний, пропаганда активного образа жизни и здорового питания – этим и многим... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:39
хорошие новости
хорошие новости
сергей рыбальченко
общественная палата рф
вологодская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575229352_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_84ca59fe2a6fd306e3b4cd66ba93c92b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574642942.html
https://ria.ru/20200708/1574038412.html
1
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575229352_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_84ca59fe2a6fd306e3b4cd66ba93c92b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575229352_33:0:1366:1000_1400x0_80_0_0_70c058a47dc1abfbcb2042616e16a776.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575229352_200:0:1200:1000_1400x0_80_0_0_21db121232f8d4854c713fcfac1b81e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, сергей рыбальченко, общественная палата рф, вологодская область

Как жить дольше: в России заработает "Навигатор общественного здоровья"

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:39 03.08.2020)
305
© РИА Новости / Виталий БелоусовКак жить дольше: в России заработает "Навигатор общественного здоровья"
Как жить дольше: в России заработает Навигатор общественного здоровья
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обучающие семинары по укреплению здоровья, профилактика смертельно опасных заболеваний, пропаганда активного образа жизни и здорового питания – этим и многим другим призван заняться пилотный проект "Навигатор общественного здоровья".
Также в рамках проекта в пилотных регионах для россиян выпустят рекомендации с учетом показателя потенциальных лет потерянных жизней (ПГПЖ). Жители РФ смогут получить информацию на какие заболевания следует обратить внимание в каждом конкретном регионе и какие возможны меры профилактики.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
21 июля, 12:40
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Как пояснил РИА Новости руководитель проекта "Навигатор общественного здоровья", член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко индекс ПГПЖ – одна из самых популярных систем измерения благосостояния и здоровья населения в мире. Он используется в странах ОЭСР и ЕС, а также ВОЗ и Всемирным банком. Уникальность индекса ПГПЖ по сравнению с другими исследованиями смертности заключается в том, что он учитывает не только количество смертей, но и возраст каждого человека на момент смерти.
Таким образом, этот метод позволяет оценить как основные причины преждевременных смертей, так и эффективность применяющихся профилактических мер.
"Институт научно-общественной экспертизы в демографических исследованиях регулярно использует расчеты ПГПЖ. Например, такой расчет впервые на муниципальном уровне мы сделали в Сахалинской области в 2016 году. Это позволило показать, что экономические потери от внешних причин существенно выше в промышленных регионах, а не на островах Курильской гряды, где доступность медицинской помощи значительно отстает", – отметил Рыбальченко.
Стратегическим партнером проекта выступает российская ассоциация "Здоровые города, районы и поселки", которая объединяет более 100 муниципальных образований. Именно участники ассоциации и станут пилотными регионами для проекта навигатора здоровья.
Врачи
8 июля, 09:05Распространение нового коронавируса
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
На данный момент планируется, что индекс здоровья запустят в Вологодской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан. Причем в Вологодской области проект будет реализован во всех муниципальных образованиях региона.
"Сейчас на государственном уровне упор делается на профилактику заболеваний, что дает возможность в корне поменять идеологию, отношение людей к здоровью. Также есть много способов, как можно избежать серьезных заболеваний, трудно поддающихся лечению. Это абсолютно правильный тренд, к тому же у нас есть большие проблемы с онкологией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и все усилия медицины направлены как раз на раннее выявление и лечение. Работать стоит над тем, чтобы жители вообще не болели", – приводит слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова официальный портал правительства региона.
610011
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиСергей РыбальченкоОбщественная палата РФВологодская область
Рекомендуем
Турбаза Глобус
Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о сильной жаре
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
Диана
Многодетную мать обвинили в мошенничестве из-за помощи подруге
Романцевские горы, Тульская область
"Черные земли" и розовые озера: каким будет будущее экотуризма в России
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Иммунитет есть. Ученые определили долю россиян с антителами к SARS-CoV-2
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Выставка Рокотова в ГИМ
"Не льстец, а психолог": выставка Федора Рокотова в Историческом музее
Логотип YouTube
Как полностью и навсегда защититься от бана на YouTube
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Готовность отстаивать свободу". Пойдет ли Европа на конфронтацию с США
Женщина, переживающая стресс
Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния