Как жить дольше: в России заработает "Навигатор общественного здоровья"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обучающие семинары по укреплению здоровья, профилактика смертельно опасных заболеваний, пропаганда активного образа жизни и здорового питания – этим и многим другим призван заняться пилотный проект "Навигатор общественного здоровья".

Также в рамках проекта в пилотных регионах для россиян выпустят рекомендации с учетом показателя потенциальных лет потерянных жизней (ПГПЖ). Жители РФ смогут получить информацию на какие заболевания следует обратить внимание в каждом конкретном регионе и какие возможны меры профилактики.

Как пояснил РИА Новости руководитель проекта "Навигатор общественного здоровья", член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко индекс ПГПЖ – одна из самых популярных систем измерения благосостояния и здоровья населения в мире. Он используется в странах ОЭСР и ЕС, а также ВОЗ и Всемирным банком. Уникальность индекса ПГПЖ по сравнению с другими исследованиями смертности заключается в том, что он учитывает не только количество смертей, но и возраст каждого человека на момент смерти.

Таким образом, этот метод позволяет оценить как основные причины преждевременных смертей, так и эффективность применяющихся профилактических мер.

"Институт научно-общественной экспертизы в демографических исследованиях регулярно использует расчеты ПГПЖ. Например, такой расчет впервые на муниципальном уровне мы сделали в Сахалинской области в 2016 году. Это позволило показать, что экономические потери от внешних причин существенно выше в промышленных регионах, а не на островах Курильской гряды, где доступность медицинской помощи значительно отстает", – отметил Рыбальченко.

Стратегическим партнером проекта выступает российская ассоциация "Здоровые города, районы и поселки", которая объединяет более 100 муниципальных образований. Именно участники ассоциации и станут пилотными регионами для проекта навигатора здоровья.

На данный момент планируется, что индекс здоровья запустят в Вологодской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан. Причем в Вологодской области проект будет реализован во всех муниципальных образованиях региона.