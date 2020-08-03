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Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
Невыносимая жара, голод, психологическое давление и постоянные угрозы — ровно 25 лет назад, 3 августа 1995-го, боевики движения "Талибан"* захватили российский... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:10
россия
афганистан
ил-76
талибан
в мире
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россия, афганистан, ил-76, талибан, в мире

Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:10 03.08.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Невыносимая жара, голод, психологическое давление и постоянные угрозы — ровно 25 лет назад, 3 августа 1995-го, боевики движения "Талибан"* захватили российский транспортный Ил-76, выполнявший коммерческий рейс в Афганистан. Экипаж провел в плену целый год. Когда, казалось бы, уже не оставалось шансов на спасение, летчики, рискуя жизнью, угнали свой самолет и вернулись домой. О том, как это им удалось, — в материале РИА Новости.

Захват в небе

Ил-76 частной казанской авиакомпании "Аэростан" по заказу афганского правительства летел из Албании на авиабазу Баграм. На борту было 1300 ящиков с патронами калибра 7,62 миллиметра для стрелкового оружия.
Для командира воздушного судна Владимира Шарпатова это был не первый подобный рейс. Опытный пилот много лет занимался перевозками в различных транспортных компаниях — по всему миру, в том числе и с военными грузами. Кроме него, в самолете находились еще шестеро членов экипажа.
В небе над Афганистаном в районе Кандагара Ил-76 перехватил истребитель МиГ-21 движения "Талибан"*, противостоящего кабульскому правительству. Потребовали приземлиться для досмотра груза. Экипаж транспортника пытался тянуть время и даже попробовал сбросить МиГ “с хвоста”, но их могли просто-напросто сбить. К тому же россияне были уверены, что их рейс совершенно законный.
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Первые сутки после приземления членов экипажа не выпускали из самолета, вторую ночь они провели под открытым небом на аэродроме. Груз соответствовал нормам Международной организации гражданской авиации — патроны проходили как амуниция и вооружением не считались. Тем не менее, обыскав самолет, талибы обнаружили среди пятидесяти тонн патронов ящик с запрещенными крупнокалиберными боеприпасами. По одной из версий, они его сами подбросили — чтобы задержать экипаж и самолет.
Летчиков сразу арестовали, обвинив во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и поставках оружия "Северному альянсу". Разместили в две небольшие хозяйственные пристройки одной из гостиниц Кандагара. Вооруженная охрана — круглосуточно. Даже подогнали тяжелую технику — танк и зенитное орудие.
© Фото : Владимир МельникЗахваченный Ил-76ТД на аэродроме в Кандагаре
Захваченный Ил-76ТД на аэродроме в Кандагаре
© Фото : Владимир Мельник
Захваченный Ил-76ТД на аэродроме в Кандагаре

Полная неизвестность

Потянулись изнурительные месяцы плена. Потом подсчитали: 378 дней — в жаре, без нормальной одежды, при острой нехватке воды. Из-за антисанитарии и недоедания многие заболели. Так, Шарпатов заработал язву желудка и перенес желтуху.
Летчики понимали: в любой момент их могут казнить. Талибы грозили судом шариата. Вокруг часто собирались вооруженные люди и местные жители, требовавшие расправы над "шурави".
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"Мы не знали, что будет завтра, жили неизвестностью. Самый страшный день в плену, это когда однажды ночью охранники разбудили нас и посадили в автобус. Я уже решил, что везут на расстрел. Оказалось, что нас хотели перепрятать, так как в российских СМИ появилась информация, что военные готовят операцию по нашему освобождению", — вспоминал командир Ил-76.
Хотя рейс не был согласован с правительством России, уже на пятый день после захвата в Кандагар прибыла официальная делегация из Татарстана, потом сюда несколько раз приезжали представители МИД. Талибов уговаривали освободить летчиков в обмен на поставки грузовых автомобилей КамАЗ, запчастей для вертолетов, предлагали денежный выкуп и гуманитарную помощь. Дипломаты обращались за содействием к руководству Саудовской Аравии и Пакистана, в Совет Безопасности ООН. Однако пленников не отпускали.
© Фото : Владимир МельникЗамир Кабулов (главный переговорщик от МИД России) общается с экипажем
Замир Кабулов (главный переговорщик от МИД России) общается с экипажем
© Фото : Владимир Мельник
Замир Кабулов (главный переговорщик от МИД России) общается с экипажем
Условия талибов постоянно менялись. Сначала они потребовали освободить несколько тысяч афганцев, якобы удерживаемых в России после советско-афганской войны. Потом — прекратить поддержку кабульского правительства и оборвать с ним контакты.
Силовой вариант не рассматривали — россияне, скорее всего, погибли бы при попытке освобождения.
© Фото : Владимир МельникВладимир Шарпатов в плену
Владимир Шарпатов в плену
© Фото : Владимир Мельник
Владимир Шарпатов в плену

Дерзкий побег

Оставалось только одно — побег, причем на своем же самолете. Летчики объяснили охранникам, что столь сложная авиационная техника требует регулярного технического обслуживания, иначе двигатели выйдут из строя. Талибы, вероятно, имели определенные виды на российский "Ил", поэтому согласились допустить экипаж к самолету. Сначала группами, а потом и всех вместе.
Все эти месяцы транспортник стоял в аэропорту Кандагара полностью заправленным. За несколько месяцев пилоты приучили талибов и охрану аэродрома к тому, что они находятся рядом с самолетом. Афганцы разрешали запускать для прогона двигатели и даже делать пробежки по взлетной полосе, уверенные, что пленники не осмелятся угнать воздушное судно с вооруженными охранниками на борту.
Работая на аэродроме, летчики определили места базирования истребителей и даже вычислили, сколько времени понадобится талибам, чтобы поднять их в воздух. Прикинули, что “МиГи” догонят "Ил" только через 15-20 минут после взлета, а топлива у истребителей всего на сорок минут — то есть долго преследовать беглецов они не смогут.
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Дату побега подсказал случай. В одной из пробежек по ВПП у транспортника лопнуло колесо, и у экипажа появился очередной предлог поработать с самолетом. Шестнадцатого августа 1996-го летчиков привезли на аэродром. Они заменили поврежденное колесо, но попросили дать возможность еще раз проверить силовые установки. Дождавшись, пока почти вся охрана ушла на пятничные молитвы, экипаж запустил двигатели и стал выруливать на ВПП.
Несколько минут охрана аэродрома никак не реагировала на эти действия, а заподозрив неладное, на нескольких машинах двинулась наперерез самолету. "Илу" критически не хватало скорости, оторвались от земли только на последней плите полосы. На 230 километрах в час машина едва не зацепила ограждение аэродрома. Охранников на борту разоружили и связали заранее подготовленными веревками. На руку беглецам сыграло то, что пятница у мусульман выходной. Из города уехал даже пилот истребителя.
© Фото : Владимир МельникПилот МиГ-21 Гулям и Мунир Файзуллин
Пилот МИГ-21 Гулям и Мунир Файзуллин
© Фото : Владимир Мельник
Пилот МиГ-21 Гулям и Мунир Файзуллин
Чтобы скрыться от средств ПВО, над Афганистаном летели на предельно низких высотах без связи с наземными авиационными службами. Ил-76 взял курс на Иран, а оттуда через Персидский залив — в Объединенные Арабские Эмираты. Вечером там и приземлились. Экипаж эвакуировали домой.
За героизм, мужество и стойкость президент Борис Ельцин присвоил командиру воздушного судна Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину звания Героев России. Штурмана Александра Здора, бортинженера Асхата Аббязова, ведущих инженеров Сергея Бутузова, Виктора Рязанова и бортрадиста Юрия Вшивцева наградили орденами Мужества.
*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
CC BY 3.0 / Тюменская областная Дума / Владимир Шарпатов на церемонии открытия памятника авиаторам. 30.07.2015Владимир Шарпатов
Владимир Шарпатов
CC BY 3.0 / Тюменская областная Дума / Владимир Шарпатов на церемонии открытия памятника авиаторам. 30.07.2015
Владимир Шарпатов
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РоссияАфганистанИл-76ТалибанВ мире
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