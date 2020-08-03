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Захват самолета Ил-76 в Кандагаре в 1995 году
3 августа 1995 года самолет Ил-76 (бортовой номер RA-76842) казанской авиакомпании "Аэростан" выполнял коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T07:40
россия
кандагар
талибан
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россия, кандагар, талибан, справки

Захват самолета Ил-76 в Кандагаре в 1995 году

07:39 03.08.2020 (обновлено: 07:40 03.08.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Ил-76ТД борт RA-76842 за 4 месяца до захвата
Ил-76ТД борт RA-76842 за 4 месяца до захвата
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus /
3 августа 1995 года самолет Ил-76 (бортовой номер RA-76842) казанской авиакомпании "Аэростан" выполнял коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан). Экипаж состоял из семи человек под руководством командира воздушного судна Владимира Шарпатова.
На борту были 1304 ящика с патронами калибра 7,62 мм, которые, согласно международным нормам, относились к амуниции и были разрешены к перевозке на самолетах.
Ил-76 совершал коммерческий рейс по заказу правительства Бурхануддина Раббани в Кабуле, фактическим получателем груза был министр обороны Афганистана Ахмад Шах Масуд – главный враг исламского движения "Талибан".
Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем МиГ-21 движения "Талибан" и был принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. При досмотре в одном из ящиков были обнаружены крупнокалиберные снаряды, запрещенные для перевозки.
По одной из версий, злополучный ящик был загружен на борт в последний момент агентами "Талибана" в Тиране.
Всех семерых членов экипажа самолета посадили под домашний арест. "Талибан" обвинил их в поставке оружия войскам "Северного альянса" Раббани и Масуда.
Более года (378 дней) члены экипажа самолета находились в плену в очень тяжелых условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи.
Огромные усилия для освобождения экипажа из плена прилагал президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Помощник президента Тимур Акулов 26 раз лично летал в Афганистан на переговоры с талибами.
К переговорам с "Талибаном", кроме МИД РФ и делегации Татарстана, привлекались посредники из Организации Исламская конференция и ООН. В переговорном процессе принимали участие президент США Билл Клинтон, вице-президент США Альберт Гор и премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто.
Однако усилия дипломатов и международных посредников не увенчались успехом. Им удалось добиться лишь разрешения на переписку и ряда встреч с летчиками, в ходе которых удалось спланировать и подготовить их побег.
Экипаж смог убедить талибов в том, что весьма ценный самолет требует периодического технического обслуживания. За отсутствием собственных специалистов, летчикам было разрешено раз в месяц проводить техобслуживание захваченного самолета, который все это время стоял заправленным в аэропорту Кандагара. 16 августа 1996 года экипаж по согласованию с талибами проводил очередное техобслуживание. Воспользовавшись ослаблением бдительности из-за пятницы (выходной у мусульман) и времени молитв, летчики завели самолет и начали поднимать его в воздух. Трое охранников, которые в этот момент находились на борту, были оперативно обезоружены. Пока самолет набирал высоту, службы аэродрома безуспешно пытались найти пилота единственного истребителя – воспользовавшись выходным, он уехал из города.
Для обмана погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда через Персидский залив – в Объединенные Арабские Эмираты. Полет над территорией Афганистана и Ирана производился в условиях горной местности на высотах до 50-100 метров без связи с наземными авиационными службами, чтобы самолет не был засечен средствами ПВО. Благодаря мастерству пилотов, этот рискованный полет окончился успешно. К вечеру 16 августа экипаж самолета Ил-76 совершил благополучную посадку в Объединенных Арабских Эмиратах, а оттуда был доставлен на Родину.
22 августа 1996 года указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана, командиру самолета Владимиру Шарпатову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда". Этим же указом высокое звание было присвоено второму пилоту Газинуру Хайруллину. Остальные члены экипажа: штурман Александр Здор, бортинженер Асхат Аббязов, ведущие инженеры Сергей Бутузов, Виктор Рязанов, бортрадист Юрий Вшивцев, награждены орденами Мужества.
В 2004 году грузовой транспортный самолет Ил-76, регистрационный номер RA-76842, был приобретен авиакомпанией "Авиакон Цитотранс" из Екатеринбурга. В составе летного парка авиакомпании самолет перевозит грузы по всему миру, участвует в гуманитарных миссиях ООН и Красного Креста. За время нахождения в собственности "Авиакон Цитотранс" воздушное судно побывало более чем в 100 странах.
В 2009 году по событиям 1995-1996 годов режиссером Андреем Кавуном был снят фильм "Кандагар". В прокат фильм вышел в феврале 2010 года.
В 2015 году самолету авиакомпании "Ямал" было присвоено имя Героя России Владимира Шарпатова. Его имя также носит кадетская школа в Новом Уренгое.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияКандагарТалибанСправки
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