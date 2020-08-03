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"Готовность отстаивать свободу". Пойдет ли Европа на конфронтацию с США
Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2021 год, ужесточающий санкции против "Северного потока — 2". В Германии и Австрии раскритиковали американцев и... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:09
майк помпео
uniper
райнер зеле
северный поток — 2
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джо байден
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майк помпео, uniper, райнер зеле, северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, мид германии, джо байден, германия, вена, shell, сша, в мире

"Готовность отстаивать свободу". Пойдет ли Европа на конфронтацию с США

08:00 03.08.2020 (обновлено: 08:09 03.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2021 год, ужесточающий санкции против "Северного потока — 2". В Германии и Австрии раскритиковали американцев и оценили их действия как покушение на европейский суверенитет. Речь не просто о трубопроводе, а о ценностях и свободе, считают участники проекта. Готова ли Европа противостоять давлению Вашингтона, разбиралось РИА Новости.

Свернуть проект любой ценой

"Как европейская компания мы заинтересованы, чтобы ЕС не потерял инвестиционную привлекательность. Для этого важны не только экономические, но и политические меры," — обратился к Брюсселю глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле. По его мнению, это вопрос "суверенитета и свободы".
Он напомнил, что в Европе сильно сократилась добыча газа, а потребность в этом топливе сохраняется. "Газ необходим для производства электроэнергии. Экологически грязные угольные заводы Германии и Австрии закрываются, и мы не можем вырабатывать ее в нужном количестве", — объяснил Зеле.
Компания Nord Stream 2 AG, строящая "Северный поток — 2", подписала с OMV соглашение в 2017 году. Также к проекту подключились британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.
Теперь всем им угрожают американские санкции. В Вашингтоне не скрывают: их цель — закрыть проект и заполнить европейский рынок своим сжиженным природным газом (СПГ).
В декабре Дональд Трамп представил оборонный бюджет на 2021 год. Документ касался в том числе СП-2 и "Турецкого потока". Участникам этих проектов пригрозили блокировкой активов и запретом на бизнес с американскими компаниями. В результате швейцарская компания Allseas отозвала суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire и строительство остановилось.
На прошлой неделе в конгрессе состоялись новые слушания по оборонному бюджету. В итоге санкции расширили. Против выступили 125 депутатов, за — 295.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
Председатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Председатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле

"Потребность в газе велика"

Это вызвало жесткую критику в Европе. Первой отреагировала Германия. Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV), который объединяет компании, действующие в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, призвал американцев не вмешиваться в европейские дела.
"Возможны жесткие дипломатические заявления или компенсации. Мы оставляем за собой право на защиту", — отметил глава OAOEV Михаэль Хармс.
Ситуацию обсудили в бундестаге. К единому мнению пока не пришли, но с трибуны подчеркнули, что "Северный поток — 2" — крайне важный газопровод и его необходимо достроить.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
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Помешать "Академику Черскому"

Европейские участники СП-2 поддержали решение России самостоятельно завершить строительство. В конце февраля трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Находки и через месяц прибыл в порт Мукран на немецком острове Рюген — в логистическую базу проекта.
Работы возобновятся в августе. Американцы пытаются этому помешать.
Так, в июне в конгресс поступил законопроект PEESCA (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020), предусматривающий санкции против компаний, которые согласятся предоставить страховые и технические услуги "Академику Черскому".
Еще один способ предложил госсекретарь Майк Помпео. Он напомнил о принятом в 2017 году законе "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Там в основном идет речь о российском вмешательство в американские выборы и ситуации на Донбассе.
Но статья 232 предусматривает наказание для участников СП-2. Три года назад ее решили не применять, так как это было юридически некорректно: трубопровод уже строили. Но ничто не мешает вернуться к этому вопросу. Помпео указывает на то, что документ вступил в силу и санкции не придется согласовывать с другими ветвями власти. Палата представителей его идею поддержала. Слово за сенатом. Европа грозится ответить.
© REUTERS / Pool / Greg NashГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Pool / Greg Nash
Госсекретарь США Майк Помпео

"Давление не прекратится"

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не исключает, что европейские страны действительно примут ответные санкции. Но сомневается, что они будут эффективными.
"Австрия и Германия могут заблокировать у себя и CAATSA, и PEESCA. Однако европейский бизнес больше ориентируется на Вашингтон, чем на собственные власти. Потерять долю американского рынка или столкнуться с блокировкой банковских счетов для большинства компаний ЕС весьма чувствительно. Скорее всего, угроза санкций перевесит", — рассуждает эксперт.
По мнению политолога, "Северный поток — 2" все же достроят, но давление американцев не прекратится.
"Европа продолжит сопротивляться Вашингтону, однако вряд ли перейдет от слов к делу", — заключает эксперт.
Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости обращает внимание на стремление Европы к независимой энергетической политике.
"Глава МИД Германии Хайко Маас не раз говорил, что это дело Европы, а не Америки. Экстерриториальные санкции неоднократно осуждали в Брюсселе. Деловые круги ЕС не согласны и с тем, что СП-2 угрожает энергетической безопасности Украины. Наоборот, трубопровод обеспечит газом не только европейских, но и украинских потребителей", — говорит аналитик.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
По его мнению, европейские участники СП-2 рассчитывают, что на выборах президента США победит Джо Байден и санкции против трубопровода отменят.
"Берлин, Вена, Париж стараются избегать конфронтации с Вашингтоном по СП-2. Но Трамп непреклонен. Сейчас ставка на то, что в январе 2021-го он покинет большую политику, после чего американский истеблишмент перестанет давить на ЕС по вопросам энергетики", — объясняет Дунай.
Политолог полагает, что СП-2 завершат с небольшой задержкой. Но давление продолжится при любой администрации в Белом доме. Когда трубопровод введут в эксплуатацию, американцы начнут объявлять санкции против покупателей российского газа. Единственное, что может им помешать, — твердая позиция и решительные действия ЕС.
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
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Майк ПомпеоUniperРайнер ЗелеСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампМИД ГерманииДжо БайденГерманияВенаShellСШАВ мире
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