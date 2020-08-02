В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Брат экс-главы правительства Гигла Жвания подтвердил журналистам, что задержанный - его племянник Буса Жвания. Гигла Жвания также сообщил, что Буса тоже ранен, но легко.

"В результате проведённых следственных действий задержан Б.Ж. 1996 года рождения по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении министерства, в котором также отмечается, что задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.