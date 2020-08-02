Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575283855.html
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-03T00:01
зураб жвания
мвд грузии
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_0:97:2872:1712_1400x0_80_0_0_7a548979b0f748c898e3371ca5013b9b.jpg
https://ria.ru/20200719/1574569101.html
2
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_0:97:2872:1712_1400x0_80_0_0_7a548979b0f748c898e3371ca5013b9b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_231:0:2640:1807_1400x0_80_0_0_89c5a1dbae923140788d30c8e7ee8026.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_532:0:2339:1807_1400x0_80_0_0_4d3f11fc9f0ed0a4027ca507a3ac27af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зураб жвания, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

23:55 02.08.2020 (обновлено: 00:01 03.08.2020)
2782
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили в Тбилиси
Полицейские автомобили в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Полицейские автомобили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
Ранее грузинские телекомпании сообщили, что в Тбилиси в собственном доме в результате конфликта ранен внук бизнесмена и бывшего депутата Гоги Топадзе Леван Топадзе. Пресс-служба МВД Грузии позже заявила о задержании по данному делу человека с инициалами Б.Ж.
Брат экс-главы правительства Гигла Жвания подтвердил журналистам, что задержанный - его племянник Буса Жвания. Гигла Жвания также сообщил, что Буса тоже ранен, но легко.
"В результате проведённых следственных действий задержан Б.Ж. 1996 года рождения по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении министерства, в котором также отмечается, что задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Зураб Жвания, бывший премьер Грузии погиб 3 февраля 2005 года в возрасте 42-х лет.
Международная конференция Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития в Ашхабаде
19 июля, 22:28
Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия
351000
Обсудить 2
Зураб ЖванияМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
У здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева
Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Александр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Экономический анализ
Исследование выявило размер средней зарплаты в России
Туристы на абхазо-российской границе
В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния