Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575283775.html
Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:42
дональд трамп
джохар царнаев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101362/10/1013621050_0:272:4176:2621_1400x0_80_0_0_a4f05dcb61f09eb047b010e56cf69a27.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575254160.html
https://ria.ru/20200620/1573220297.html
15
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/101362/10/1013621050_0:272:4176:2621_1400x0_80_0_0_a4f05dcb61f09eb047b010e56cf69a27.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101362/10/1013621050_161:0:4017:2892_1400x0_80_0_0_b4364ee617ea7db18a260bd03a80d327.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/101362/10/1013621050_643:0:3535:2892_1400x0_80_0_0_dccfd0bbec5103dc0ebd3ec12d8bc481.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джохар царнаев, сша, в мире

Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева

23:42 02.08.2020
3556
© AP Photo / Bill SikesУ здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева
У здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева
© AP Photo / Bill Sikes
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В пятницу апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.
Взрыв на линии финиша Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года
1 августа, 13:40
Он же виновен! Выжившая в теракте в Бостоне ужаснулась судом по Царнаеву
"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", - написал Трамп в Twitter.
"Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса. Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", - добавил президент.
Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.
После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
20 июня, 09:13
Суд возобновил иск к агенту, застрелившему друга "бостонского террориста"
3691222
Обсудить 15
Дональд ТрампДжохар ЦарнаевСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские автомобили в Тбилиси
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Александр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Почтовые ящики в США
В США рассказали о содержимом загадочных посылок с семенами из Китая
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии
Экономический анализ
Исследование выявило размер средней зарплаты в России
Владимир Познер
Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
Лов корюшки на Ладожском озере
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Празднование дня ВДВ
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
Корабль SpaceX GO Navigator перед посадкой космического корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния