Трамп намерен добиваться смертной казни Царнаева

У здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева

© AP Photo / Bill Sikes У здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.

Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В пятницу апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев . Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября". Однако апелляционный суд отменил смертный приговор", - написал Трамп в Twitter

"Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса. Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!", - добавил президент.

Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.

После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.