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Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию, которая мешает бороться с инфекцией, считают ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты их работы... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:29
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко

Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

23:29 02.08.2020
20182
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коронавирус вызывает сильную иммунную реакцию, которая мешает бороться с инфекцией, считают ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты их работы опубликованы на портале MedicalXpress.
Специалисты выяснили, что организм начинает избавляться от вируса спустя несколько минут после заражения и слишком активная борьба приводит к тяжелому течению болезни.
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При этом при заражении коронавирусом иммунитет реагирует не так, как обычно ведет себя при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.
Более того, ученые пришли к выводу, что коронавирус может поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название.
Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.

Вакцина от коронавируса

Ранее стало известно, что новосибирский научный центр "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Ринат Максютов.
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"Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", — отметил он.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцинация будет для россиян бесплатной, все расходы покроют из бюджета.
Сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата. По информации источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируют получить 15-16 августа. В первую очередь вакцинировать будут представителей особых групп, в частности – медиков и учителей.

"Подойдет не всем"

Также клинические испытания провел Центр имени Гамалеи совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В начале прошлой недели оттуда выписали вторую группу из двадцати добровольцев.
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Отмечалось, что у каждого их них выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не обнаружили.
Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с со специалистами.
Сам Гинцбург протестировал разработанную его центром вакцину на себе в конце марта. Он рассказал, что чувствует себя хорошо.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМихаил Мурашко
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