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Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Александр Орлов, напавший три года назад в день ВДВ на журналиста НТВ, снова подрался, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-03T06:40
роман четин
воздушно-десантные войска россии
нтв (телеканал)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман четин, воздушно-десантные войска россии, нтв (телеканал), происшествия

Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ

23:25 02.08.2020 (обновлено: 06:40 03.08.2020)
56840
© Фото : АГН "Москва"/Андрей НикеричевАлександр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
Александр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
© Фото : АГН "Москва"/Андрей Никеричев
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Александр Орлов, напавший три года назад в день ВДВ на журналиста НТВ, снова подрался, сообщил РЕН ТВ.
На этот раз, по данным телеканала, он попытался поцеловать актрису Марию Берсеневу, сыгравшую главную роль в сериале "Маргоша".
Следственный изолятор. Архивное фото
7 августа 2017, 18:38
Ударивший корреспондента НТВ мужчина вышел из изолятора
В этот момент за девушку вступился прохожий, в которого Орлов швырнул жестяную банку. Между ними завязалась потасовка.
"Я не поняла. Откуда ни возьмись появился тучный припивший мужчина и ринулся на меня с криком: "А кто это тут у нас?" Я посторонилась. А потом подскочил другой какой-то парень. Этого тучного мужчину двое каких-то ребят сдерживали. Но он вырвался", — приводит телеканал слова актрисы.
В 2017 году Орлов в день ВДВ во время прямого включения ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Позднее выяснилось, что "десантник Колобок", как окрестили Орлова в Сети, к ВДВ никакого отношения не имеет.
Александр Орлов и пермский журналист Роман Четин. Архивное фото.
10 ноября 2017, 23:28
Справедливость не восторжествовала: дебошир Орлов победил журналиста Четина
Мировой суд 25 августа 2017 года назначил ему пять суток ареста и полгода исправительных работ.
После скандала "Колобка" вызвал на бой пермский журналист Роман Четин. Поединок состоялся в ноябре 2017 года, в котором Орлов одержал победу по очкам.
16366815256
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Роман ЧетинВоздушно-десантные войска РоссииНТВ (телеканал)Происшествия
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