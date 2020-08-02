Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Александр Орлов, напавший три года назад в день Александр Орлов, напавший три года назад в день ВДВ на журналиста НТВ , снова подрался, сообщил РЕН ТВ.

На этот раз, по данным телеканала, он попытался поцеловать актрису Марию Берсеневу, сыгравшую главную роль в сериале "Маргоша".

В этот момент за девушку вступился прохожий, в которого Орлов швырнул жестяную банку. Между ними завязалась потасовка.

"Я не поняла. Откуда ни возьмись появился тучный припивший мужчина и ринулся на меня с криком: "А кто это тут у нас?" Я посторонилась. А потом подскочил другой какой-то парень. Этого тучного мужчину двое каких-то ребят сдерживали. Но он вырвался", — приводит телеканал слова актрисы.

В 2017 году Орлов в день ВДВ во время прямого включения ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Позднее выяснилось, что "десантник Колобок", как окрестили Орлова в Сети, к ВДВ никакого отношения не имеет.

Мировой суд 25 августа 2017 года назначил ему пять суток ареста и полгода исправительных работ.