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В Москве начали устранять провал асфальта на проспекте Маршала Жукова
Специалисты приступили к устранению просадки дорожного полотна на северо-западе Москвы, сообщается в Twitter столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-03T06:58
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москва, общество

В Москве начали устранять провал асфальта на проспекте Маршала Жукова

22:26 02.08.2020 (обновлено: 06:58 03.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к устранению просадки дорожного полотна на северо-западе Москвы, сообщается в Twitter столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что дорожное полотно просело на двух полосах при проведении земляных работ на проспекте Маршала Жукова, общая площадь провала составляет порядка пяти квадратных метров.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что движение автотранспорта на участке проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы Третья Хорошевская перекрыто.
Пострадавших в результате посадки дорожного полотна нет, подчеркивается в материале.
Нанесение дорожной разметки
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