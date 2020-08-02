В Москве начали устранять провал асфальта на проспекте Маршала Жукова

Художники дорожного полотна: как на улицах Москвы рисуют разметку Дорожная разметка – один из гарантов безопасности автомобильного движения и пример "бытового искусства". Чтобы нанести всего одну линию на трассе, требуется участие целой бригады. Сайт "РИА Недвижимость" принял участие в ночных работах ГБУ "Автомобильные дороги" и узнал, зачем спецмашине прицел и почему ее оператор – элитарная профессия.