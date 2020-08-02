В Москве начали устранять провал асфальта на проспекте Маршала Жукова

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что дорожное полотно просело на двух полосах при проведении земляных работ на проспекте Маршала Жукова, общая площадь провала составляет порядка пяти квадратных метров.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома №4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что движение автотранспорта на участке проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы Третья Хорошевская перекрыто.
Пострадавших в результате посадки дорожного полотна нет, подчеркивается в материале.
22 октября 2018, 14:38Художники дорожного полотна: как на улицах Москвы рисуют разметкуДорожная разметка – один из гарантов безопасности автомобильного движения и пример "бытового искусства". Чтобы нанести всего одну линию на трассе, требуется участие целой бригады. Сайт "РИА Недвижимость" принял участие в ночных работах ГБУ "Автомобильные дороги" и узнал, зачем спецмашине прицел и почему ее оператор – элитарная профессия.